8 diseños de uñas mexicanas que son elegantes y cualquiera podría usar

Los diseños de uñas para las fiestas patrias pueden cambiar por completo el estilo de tus manos. Con una buena manicure, tu look puede dar el siguiente paso y convertirse en el protagonista de la noche. Por eso, aquí te compartimos 8 ideas fáciles que puedes hacer este 15 y 16 de septiembre para la noche mexicana. Son diseños elegantes, sofisticados y sencillos, así que prácticamente cualquiera puede llevarlos.

¿Cuáles son los mejore diseños de uñas mexicanas elegantes?

Hay diseños de uñas, tanto para largas y cortas, que combinan perfecto con los colores de México: el verde, blanco y rojo. Ya sea que agregues detalles florales, la muñeca Lele, el escudo u otros detalles que representan al país en todo el mundo, estas ideas te darán un toque único .



Diseño de uñas con talavera elegante: Una base blanca o nude decorada con pequeños detalles inspirados en la talavera, utilizando azul, blanco y algunos toques dorados. Puedes colocar los patrones únicamente en una o dos uñas para conseguir un resultado sofisticado y evitar que se vea recargado.

Diseños de uñas elegantes tipo talavera.|(ESPECIAL/Pinterest)

Diseño de uñas francesa con la bandera de México: Con una base pastel en rosa, puedes agregar detalles patrios como los colores en las puntas, así como piedritas en la parte de la cutícula.

Diseños de uñas mexicanas.|Pinterest

Flores mexicanas: Lleva flores tradicionales mexicanas como inspiración, pero en un estilo minimalista. Una base nude, rosa claro o transparente puede combinarse con pequeñas flores rojas, rosas, amarillas o naranjas, acompañadas de hojas verdes muy finas.

Ideas de uñas con flores mexicanas.|Pinterest

Cempasúchil sofisticado: Para una manicura inspirada en el Día de Muertos, utiliza una base nude o color crema y agrega pequeñas flores de cempasúchil en tonos naranja y amarillo. Puedes complementar con líneas doradas o pequeños puntos para darle un acabado más elegante.

Diseño de uñas con cempasuchil.|Pinterest

Manicure efecto ojo de gato verde, blanco y rojo: Al usar tonos metalizados y una cubierta transparente, puedes lograr unas uñas con diseño elegante y diferente a lo tradicional. Son ideales para la noche.

Uñas con diseño mexicano.|Pinterest

Sarape minimalista: Inspírate en los colores de los sarapes mexicanos, pero en lugar de cubrir toda la uña con patrones, utiliza líneas delgadas en rojo, rosa, amarillo, azul y verde sobre una base natural. El resultado conserva el toque mexicano, pero luce moderno y discreto.

Un estilo de sarape y tequila para diseño de uñas.|Pinterest

México en dorado: Para una opción especialmente elegante, utiliza una base nude, beige o rosa lechoso y añade pequeños detalles dorados inspirados en México: una flor, un corazón, una estrella, un cactus o incluso una silueta muy sencilla de un elemento tradicional. Los detalles metálicos hacen que la manicura tenga un aspecto sofisticado sin perder su esencia mexicana.

Uñas elegantes con estilo mexicano y dorado.|Pinteres

Uñas con diseño de cáctus y corazones: Con una base en color blanco, puedes hacer un diseño de cactus verde con forma de hojas de corazón, colocar flores de color rosa mexicano para complementar.