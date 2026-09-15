Exponen a María Karunna por esta MALA PRÁCTICA en La Granja VIP: “Aguántate y no digas nada”

María Karunna está dando mucho de qué hablar en La Granja VIP Segunda Temporada. Y es que desde la dura confrontación que tuvo con Manelyk por nominarla directamente, los Granjeros han estado observándola, sobre todo Kunno, quien se enteró de que supuestamente la cantante se quita los micrófonos por las noches, aún sabiendo que no lo puede hacer.

Así lo contaron Natalia Alcocer y Pimpinela Escarlata, que son de las que más han convivido con ella y, a diferencia del grupo de Mane, no consideran que sea aburrida y es antes de dormir cuando se ponen a platicar. Sin embargo, saben que su táctica de fingir estar descansando para expresarse con mayor libertad no es para nada correcta.

"Incluso en las noches se quita el micrófono porque no quiere que la graben y eso no está bien. Dice que ya se va a dormir y sigue hablando", dijo Pimpi, reafirmando que de todas maneras le cae muy bien y le parece una persona agradable.

Kevyn "Bicolor" apunta contra María Karunna por "esconderse" en La Granja VIP

Aunque Kevyn Contreras aseguró que quiere ser imparcial en este pleito, sí expresó su inconformidad con el hecho de que la integrante de Caló recurra a esta táctica para pasar inadvertida. Esto porque desde su perspectiva, no lo hace por un simple descuido, sino que cree que María Karunna se quita el micrófono para que no la exhiban en las galas de La Granja VIP Segunda Temporada, tal como ya le pasó a Pimpinela Escarlata y Rafa Mercadante, que fueron descubiertos hablando mal de Manelyk y terminaron envueltos en polémicas.

"Si se quita el micro para poder bufar, ha de decir 'a mí no me van a grabar y me van a poner'. Pero de eso es nuestro pago, estamos esclavizados al micrófono, no te lo puedes quitar. Entonces, aguántate y no digas nada", expresó el comediante, haciendo referencia al intercambio de palabras que sus compañeras protagonizaron en el viernes de traición.