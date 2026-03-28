Jessica Díaz comparte detalles exclusivos sobre su pedida de mano: “Es un puente en que el que dos familias se unen”

La reconocida actriz, cantante y conductora mexicana Jessica Díaz Chávez compartió a través de sus redes sociales uno de los momentos más importantes de su vida: su pedida de mano, pues está a punto de casarse con Georges Bejjani.

¿Cómo fue la pedida de mano de Jessica Díaz Chávez?

La pedida de mano se llevó a cabo el pasado 21 de marzo y fue a través de su cuenta de instagram que Jessica Díaz compartió que el evento se realizaría en casa de sus papás por lo que la familia libanesa de su prometido viajaría desde el extranjero hasta México. “Jessica Díaz de Bejjani, ¡jalo, dónde firmó! Que nunca mueran las tradiciones, el amor a la antigua. Que nunca muera la familia” fueron algunas de las palabras de la actriz en el video que compartió en instagram en donde también expresó lo fuerte que era para ella que un señor (su suegro) viajará desde otro continente para pedir permiso a su padre para portar su apellido. En el video compartido la conductora mostró su look el cual consistió en un vestido totalmente blanco con detalles de pedrería y una espalda con moños además de que la prenda tenía una larga cola que resaltó mucho. Por otro lado, su maquillaje fue en tonos morados y su cabello se mantuvo recogido con un mechón suelto en forma de ondas.

En una segunda publicación la conductora de televisión hizo una reflexión sobre lo que implicaba contraer matrimonio con otra persona. “Para una mujer, es ver llegar a la familia del hombre que ama, no sólo como visitante, sino como futuros guardianes de su historia” expresó en un video en donde mostró los momentos más importantes de su pedida de mano además de que enfatizó que la unión era también de “apellidos, raíces, memorias y futuros”. Hasta el momento se espera que la boda oficial se lleve a cabo a mediados del 2026.

¿Quién es Jessica Díaz Chávez?

Jessica Díaz Chávez es una reconocida conductora de televisión, actriz y cantante. En teatro ha debutado en obras como Carrie el musical; Rock of Ages México; Rockpunzel; Sexo, sexo, sexo el musical, Dulce obesidad, entre otras. Por otro lado, fue participante en la segunda temporada del exitoso y reconocido reality show Abandonados: La Ruta del Dragón de TV Azteca en el año 2024. Actualmente atraviesa uno de los momentos más importantes en su vida personal ya que está a punto de contraer matrimonio con Georges Bejjani y a través de redes sociales ha documentado eventos como su pedida de mano.