Querido famoso de televisión revela que fue diagnosticado con un tumor cerebral: será operado en dos semanas

Joe Amabile, quien es conocido por participar en exitosos realities de televisión, sorprendió a sus fanáticos al revelar que fue diagnosticado con lo que los médicos consideran un aparente tumor cerebral en etapa temprana. El también presentador de televisión reveló que la impactante noticia se le dio cuando se realizó un chequeo de rutina en el que los especialistas detectaron una lesión en su cerebro. Se sabe que, por ahora, deberá someterse a una cirugía para retirarla y determinar su naturaleza.

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¿Qué le pasó a Joe Amabile?

En redes sociales publicó un video donde Joe Amabile relató que todo comenzó tras realizarse un escaneo preventivo de cuerpo completo. Sus resultados llevaron a los médicos a solicitar una resonancia magnética del cerebro, donde encontraron una lesión del tamaño aproximado de un arándano. Por el momento, los médicos especialistas no pueden asegurar de qué se trata, aunque consideran que podría ser un glioma, pero será después de la cirugía cuando puedan dar un diagnóstico certero.

Ha sido un par de semanas muy difíciles. Nunca imaginas que algo así te pueda pasar hasta que sucede

Será sometido a una cirugía cerebral

Joe Amabile informó que dentro de aproximadamente dos semanas será sometido a una craneotomía, procedimiento quirúrgico mediante el cual los médicos buscarán retirar completamente la lesión para posteriormente determinar de qué se trata y si hay riesgo posterior. Aunque se enfrenta a momentos complicados, asegura que se siente bendecido, pues su esposa, familia y amigos han demostrado estar ahí para él en este momento complicado.

La importancia de hacerse estudios con regularidad

La historia de Joe Amabile nos recuerda la importancia de asistir al médico con regularidad y hacerse estudios generales, ya que gracias a eso, él pudo detectar el problema a tiempo. Muchas veces damos por sentada la salud y podemos tener problemas que aún no manifiestan síntomas, por lo que te recomendamos hablar con tu médico de cabecera para realizar revisiones con cierta regularidad.