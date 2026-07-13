Acércate a Rocío CAMBIA DE HORARIO, esta será la nueva programación de Azteca UNO
Con la llegada de Survivor hay ajustes en la programación de Azteca UNO. Así que toma nota, porque Acércate a Rocío estrenará un nuevo horario.
Pon mucha atención porque, a partir del lunes 20 de julio, Azteca UNO, con la llegada de la nueva temporada de Survivor, renovaremos la programación de las tardes. Uno de los cambios más importantes es, sin duda, el de Acércate a Rocío. Así es, el programa conducido por Rocío Sánchez Azuara llega con nuevo horario. Toma nota si no te quieres perder ni un solo detalle.
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¿Cuál será el nuevo horario de Acércate a Rocío?
El programa de Acércate a Rocío actualmente se transmite a las 6:30 p.m. por Azteca UNO, pero a partir del 20 de julio de 2026, con la llegada de Survivor a la programación, cambia de horario. A partir del lunes, podrás disfrutar de las historias más impactantes a las 4:30 p.m.
¿Qué programas de Azteca UNO cambian de horario?
No solo Acércate a Rocío, cambia de horario. El mismo 20 de julio y por el mismo motivo se actualizan los horarios de los siguientes programas:
- Al Extremo 3:00 p.m.
- Acércate a Rocío 4:30 p.m.
- Survivor 6:30 p.m.
- MasterChef 8:30 p.m.
¿Qué podrás ver en Acércate a Rocío?
Aunque Acércate a Rocío cambia de horario, podrás seguir disfrutando del formato habitual del programa. Rocío Sánchez Azuara continuará presentando historias reales sobre conflictos familiares, relaciones de pareja, problemas y diversas situaciones personales. Lo mejor de todo es que juntos aprendemos de la mano de especialistas en el tema que ayudarán a orientar a los invitados.
No olvides el nuevo horario
Ahora que ya lo sabes, no olvides el nuevo horario para que no te pierdas ningún episodio. A partir del lunes 20 de julio, la cita será a las 4:30 de la tarde por Azteca UNO.