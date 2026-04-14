Matan a reconocido cantante durante fiesta de cumpleaños; el delincuente subió video explicando lo que pasó

El pasado fin de semana el cantante argentino Jonathan Romero fue asesinado en una fiesta de cumpleaños luego de recibir impactos de bala. La persona responsable compartió un video dando su versión de los hechos además de que se entregó a las autoridades para hacerse responsable del crímen.

¿Quién asesinó al cantante Jonathan Romero?

El cantante de cumbia Jonathan Romero, también conocido como “Guasón”, fue asesinado en una celebración de cumpleaños, misma que se llevó a cabo sobre la Avenida Chaco en la Ciudad de Resistencia, la cuál se ubica en Argentina. Sin embargo, el responsable de dicho acto, Damián Escalante, compartió un mensaje en redes sociales donde explicó que fue lo que pasó. De acuerdo con su declaración el cantante argentino habría discutido con su madre previo a lo sucedido pues el artista intentó “tocar a su madre” por lo que Escalante quiso sacarlo de la fiesta. “Viene corriendo y me encaja un puntazo…en eso yo me pongo ciego, me dan un arma, yo en defensa propia actuó a disparar viendo la sangre y todo, la verdad es que ahí perdió la noción”, luego de dicho mensaje el hombre aseguró que se encuentra arrepentido aunque tiene toda la paz y la tranquilidad porque hablo con Dios y le pidió perdón así como a la víctima. “Quiero dejar en claro que yo hoy me voy a entregar a las siete de la mañana prometo estar en investigaciones”, pues Damián expresó que busca hacerse responsable de lo que hizo.

El autor del crímen aseguró que pedía disculpas a la familia, pero que también su vida se había acabado ya que él cuenta con hijos. Esta noticia no solo ha conmocionado a muchas personas sino que en las redes sociales ya se ha generado un gran debate de opiniones y puntos de vista.

¿Quién confirmó la muerte de Jonathan Romero?

La hermana del artista se pronunció ante lo sucedido confirmando la muerte del cantante. “Que en paz descanses, hermano. Hoy me tocó recibir la peor noticia del mundo: lo asesinaron a sangre fría” fueron algunas de sus palabras además de que aseguró que el cantante era buena persona así como buen padre y hermano.