Cómo maquillar las mejillas caídas: paso a paso

Cuando tenemos las mejillas caídas, es fundamental tener cuidado al maquillar el rostro, ya que ciertas técnicas o colores nos pueden perjudicar, al acentuar las características que tengamos; por eso hay que hacer una buena aplicación.

Para que eso ya no te pase, te vamos a explicar el paso a paso para lograr un efecto “lifting” visual inmediato, evitando que la flacidez sea más notoria en el rostro.

¿Cómo maquillarme las mejillas?

Para lograr el efecto “lifting”, es importante evitar las líneas descendentes, las cuales se encargan de acentuar la flacidez del rostro, por lo que vamos a aplicar y difuminar los productos en dirección diagonal y ascendente al maquillar las mejillas caídas. El Modo IA de Google explica el paso a paso:

Preparación e iluminación: Hidrata la piel con prebase o crema hidratante. Aplica corrector más claro en las comisuras de los labios hacia afuera y en el surco nasogeniano, difuminándolo hacia arriba. Contorno: Aplicamos un contorno oscuro debajo del hueso del pómulo. Lleva el trazo a la nariz. Coloca una línea sutil al ras de la mandíbula para definir el rostro y ocultar la flacidez. Rubor: Aplica en la parte más alta del pómulo, extiende en diagonal hacia la sien y las orejas para levantar ópticamente. Iluminador: Se aplica en la zona más alta del pómulo.

@sanayhermosa_ El rubor puede cambiar completamente tu maquillaje dependiendo de dónde lo apliques. Si lo colocas muy abajo, el rostro se ve caído. La clave es aplicarlo hacia arriba para un efecto más levantado y armonioso. En estas guías te enseño paso a paso cómo ubicar correctamente cada producto. Entra al link de mi perfil y descarga las guías. #maquillaje #maquillajeparaprincipiantes #aprendemaquillaje #maquillajedesdecero #maquillajefacil ♬ Akon's Beautiful Day - Akon

¿Qué debo evitar al maquillarme las mejillas?

Siguiendo el paso a paso de la IA, lograrás tener un gran efecto al maquillar las mejillas caídas, pero hay que tener cuidado, ya que hay pequeños errores que pueden generar un pésimo efecto. Así que evita hacer las siguientes equivocaciones:

No preparar la piel antes hará que las líneas de expresión sean más visibles, envejeciendo nuestro aspecto. Hacer el contorno hacia la boca y arrastrar el cosmético; alarga el rostro, haciéndolo lucir colgado. No apliques el rubor al sonreír, ya que al bajar los pómulos, el color cae e incrementa el problema. Evita usar iluminador con partículas de brillo muy pesadas, ya que atraen la atención a zonas no deseadas y acentúan el aspecto caído.