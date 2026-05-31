5 tintes de pelo para mujeres mayores de 30 años con rostro redondo

En esta ocasión te diremos cuáles son los 5 tintes de pelo ideales si eres una mujer de 30 años, estos colores te harán rejuvenecer y sobre todo, harán que tu rostro se vea alargado y definido si es que tienes la cara redonda; presta atención y elige qué tono te queda mejor para verte hermosa.

Te puede interesar: 5 tintes de pelo que iluminan el rostro y quitan años después de los 30

5 tintes de pelo para mujeres con rostro redondo

Cobrizos y Pelirrojos

Uno de los tintes de pelo ideales para mujeres mayores de 30 años es el Cobrizo y Pelirrojo Multidimensionales. Estos tonos dan mucha calidez a la piel y si tienen el rostro redondo, lo que se recomienda es un juego de luces y sombras. La clave para sacarle provecho es concentrar toda la luminosidad en la parte del cabello y dejar que los mechones delanteros caigan por debajo de la barbilla para que esto de un efecto que a la vista humana alarga las facciones del rostro.

Rubio Cenizo con la raíz expuesta

Otro de los tintes que favorece mucho a las mujeres con rostro redondo es el Rubio Cenizo global o uniforme desde la raíz. Para esta opción se crea una raíz ligera más oscura o bien, difuminada, para ello crea una línea vertical de contraste, esto hace que se de profundidad en la coronilla y que la cara se vea ovalada.

Balayage difuminado

Si eres una mujer que busca seguir contando con sus raíces oscuras y degradar el color con un objetivo más claro en las puntas, el Efecto Ombré o Balayage Difuminado es la opción. Cuando se deja la zona superior y los laterales cercanos al rostro en un tono mucho más profundo, esto provoca un efecto visual de sombreado, el cual hará que se reduzca el ancho de las mejillas, para que la luz en las puntas largas alargue la cara y el cuello.

Brunette Chocolate con luces

Si cuentas con un tono castaño oscuro liso, puede que tus facciones se endurezcan, pero si ocupas un castaño chocolate o moka con reflejos sutiles en tonos miel, avellana o caramelo; esto provocará una dimensión muy padre; pero, cuando se colocan los medios a puntas, pero que estén alejadas de las mejillas; esto hará que desvíe la atención hacia la verticalidad del pelo y además hará que se las facciones se vayan estilizando.

Contouring Capilar

Terminamos con el Contouring Capilar, este tono se inspira en la técnica de maquillaje, por lo que el Hair Contouring es la mejor opción para las mujeres que tienen caras redondas. Este color de tinte consiste en aplicar los tonos más claros en la parte superior de la cabeza, con esto se mantienen tonos oscuros y profundos a los lados del rostro, esto hará que se recorte de manera visual el volumen de la cara, específicamente las mejillas.