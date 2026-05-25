Cómo hacer la manicura japonesa desde casa

La manicura japonesa es un tratamiento de belleza, en el que se busca nutrir y darle un aspecto más natural a las uñas, por lo que se requiere de ciertos materiales para lograr esa apariencia. Aunque la mayoría de las veces se hace en un salón de belleza, es posible poder hacerla desde casa.

Para que puedas ahorrar unos pesos más, te detallaremos todo lo que necesitas y lo que debes hacer para lograrlo. El proceso es sencillo, pero debes ser paciente y meticuloso para ver un buen resultado.

¿Cómo hacer la manicura japonesa?

Consultamos con el Modo IA de Google, donde explica que es una técnica que se enfoca en restaurar y fortalecer las uñas naturalmente. Antes de hablar sobre el proceso a realizar, es fundamental que cuentes con un kit de manicura japonesa, el cual puedes encontrar en plataformas digitales, además de contar con lo siguiente:

Aceite o deshidratador de cutículas.

Lima de uñas.

Empuja cutículas.

Pulidores de gamuza o bloques pulidores de grano muy fino.

Una vez que tenemos todo lo anterior, te detallaremos el paso a paso desde casa; recuerda ser paciente para tener un buen resultado en tus manos:

Lava tus manos, retira todo el esmalte viejo que tengas en tus manos y lima tus uñas para darles la forma deseada. Aplica aceite o removedor de cutículas, empuja suavemente y retira el exceso de piel de ser necesario. Aplica una pasta nutritiva sobre la uña, masajea con un pulidor de gamuza haciendo movimientos circulares. Aplica el polvo mineral sobre la uña; nuevamente pulimos con el pulidor sobre la uña. Recuerda que el polvo y la pasta suelen estar en el kit de manicura.

¿Cuánto dura la manicura japonesa?

La manicura japonesa se estima que tiene una duración de 2 a 3 semanas, en las que podremos mantener un acabado hidratado en tus manos. Se recomienda que apliquemos dicho tratamiento en repetidas ocasiones para poder ver el fortalecimiento de tus uñas a largo plazo.

Si lo hacemos desde casa, se recomienda que cada 15 días se haga su respectiva aplicación. No esperes más, consigue todos los elementos necesarios para que puedas empezar a cuidar tus manos y sus uñas.