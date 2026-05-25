Muere querida comediante que se volvió celebridad con su hermana gemela; tenía cáncer de mama

Es el fin de una era para el espectáculo de Nueva Zelanda, por la muerte de la querida comediante Jools Topp. Formaba parte de un icónico dúo conocido como Topp Twins (Gemelas Topp), junto a su hermana Lynda.

Jools Topp tenía 68 años de edad y la causa del deceso fue el cáncer de mama que padecía. Se dio a conocer que falleció el sábado 23 de mayo en su hogar, en compañía de su gemela, su hermano Bruce, amigos cercanos y sus mascotas. "Vivió valientemente con cáncer de mama por 22 años", dice el comunicado de su familia. "Ahora puede pasear libremente en su Pegaso, pastorear ovejas con nuestro padre, Peter, y con todos sus queridos perros".

El comunicado indica que la comediante no quería que su diagnóstico de cáncer fuera descrito como una "lucha", sino deseaba que se estableciera que había vivido con la enfermedad porque eso no la definía.

Quién era Jools Topp

Junto a su hermana Lynda, Jools Topp conformó un dúo de comedia musical que entretuvo a los neozelandeses por cerca de 40 años, indica el medio local 1News. Su música llegó a ser descrita como "country" y "western", también dieron origen a una variedad de personajes fácilmente reconocibles para la gente de su país.

Crecieron en una granja en Huntly (a una hora de Auckland, una de las ciudades más grandes del país) y su familia no pertenecía a la industria del espectáculo; comenzaron su carrera como artistas callejeras e incluso llegaron a ser arrestadas por ello.

Llegaron a tener un exitoso programa de televisión a finales de los años noventa. Recibieron el título de Damas de Compañía de la Orden del Mérito de Nueva Zelanda en 2018, a lo cual en su momento Jools Topp dijo que esto reconocía todas sus luchas; entre ellas, se convirtieron en voces para la comunidad LGBTQ+ de su país.