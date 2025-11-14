José Manuel Figueroa sufre terrible pérdida: “Hoy me desperté con una triste noticia”

Ha sido un día muy inesperado que ha cambiado a José Manuel Figueroa. Lo que ocurrió es que recibió una noticia que lo dejó devastado y encendió las alarmas en la zona de Cuernavaca.

¿Qué le ocurrió a José Manuel Figueroa en Cuernavaca?

José Manuel Figueroa dio a conocer por medio de las redes sociales que está atravesando una situación difícil debido a que sus tres perros, Kiwi, Enzo y Adolfo, desaparecieron de su domicilio en Cuernavaca, Morelos.

De acuerdo a lo que explicó el artista, esto fue como consecuencia a un descuido: “Desafortunadamente anoche, por accidente se quedó mi portón abierto y se salieron sin darnos cuenta”, escribió en Instagram.

Este incidente ha generado preocupación entre sus seguidores, quienes se han sumado a la búsqueda y han compartido la publicación para ayudar a localizarlos.

¿Qué ha ocurrido con los perros?

Lo que ha manifestado José Manuel Figueroa, es que dejó el portón abierto de su casa durante la noche por lo que le permitió a sus tres perros que salieran sin que se dieran cuenta a tiempo. En un video publicado en sus redes, Figueroa expresó su tristeza y nerviosismo:

“Hoy me desperté con una triste, terrible noticia. Se me salieron tres perros, se me perdieron. Llevo toda la mañana buscándolos, desde las seis de la mañana los estamos buscando, no los hemos podido encontrar”.

La búsqueda comenzó desde temprano y continúa sin descanso, pues el cantante asegura que sus mascotas son muy queridas y consentidas. De esta manera hay mucha preocupación y está pidiendo ayuda a la comunidad de Cuernavaca: “Échenmela mano por favor, ayúdenme a compartir y si alguien tuvo la oportunidad de agarrarlos se los voy a agradecer”, escribió en su mensaje.

Además, compartió el número para recibir cualquier información que ayude a dar con el paradero de los perros.

“Estoy muy preocupado, nervioso, triste. Son perros muy consentidos, seguramente los tres andan juntos. Eh, la verdad, se les tiene mucho amor, mucho cariño. Ojalá los podamos encontrar, porque son muy queridos y muy amados”, dijo José Manuel Figueroa.

Al momento del cierre de esta nota, se pudo corroborar que los perros del artista fueron encontrados.