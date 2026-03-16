El truco casero que elimina las manchas de césped en la ropa en primavera

Se acerca la primavera y con ella llegarán coloridos paisajes y verdes jardines para disfrutar. Los más pequeños serán tal vez los que más aprovecharán de las actividades al aire libre y, seguramente, su ropa podría evidenciarlo.

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Las manchas de césped en las prendas de vestir forman parte también de la primavera. Es que el contacto con la naturaleza, en días de temperaturas agradables, puede ocasionar ciertos roses entre la tela y el césped que deja manchas que parecen imposibles de borrar.

¿Por qué cuesta quitar las manchas de césped de la ropa?

La aplicación Gemini señala que quitar las manchas de césped es un desafío debido a la composición química de la planta. En este punto, esta Inteligencia Artificial (IA) explica que “el principal culpable es la clorofila, un pigmento natural diseñado para absorber la luz, que actúa de forma muy similar a un tinte natural sobre las fibras textiles”.

Al frotar la prenda contra el pasto, este pigmento se transfiere y se adhiere con fuerza, especialmente en fibras naturales como el algodón, que son muy porosas y "atrapan" el color en su interior, precisa Gemini. Además, añade que el césped contiene proteínas y azúcares que complican aún más la limpieza.

Truco para quitar manchas de césped de la ropa

Teniendo en cuenta lo señala, Gemini pone de relieve que eliminar las manchas de césped puede ser un dolor de cabeza, especialmente cuando el pigmento verde (clorofila) se une con las proteínas del pasto para fijarse en las fibras.

Sin embargo, esta Inteligencia Artificial pone el foco en un método muy efectivo que utiliza ingredientes que por lo general tenemos en casa y nos ayudará a eliminar esas manchas:

El truco del vinagre blanco y bicarbonato: Esta combinación es ideal porque el ácido acético del vinagre ayuda a romper los pigmentos vegetales sin dañar la mayoría de los tejidos.

Ingredientes

Vinagre blanco (o de limpieza).

Bicarbonato de sodio.

Un cepillo de dientes viejo (o uno de cerdas suaves).

Procedimiento