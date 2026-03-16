7 ideas de diseño para casas pequeñas: no necesitas mucho dinero ni espacio

Tener una casa pequeña no significa que haya que renunciar a vivir en un espacio bonito. Y es que basta con ponerle un poco de creatividad a las ideas para amueblarla, lo que hará que el diseño se vuelva práctico y acogedor, especialmente para esas habitaciones en las que se pasa mayor tiempo, como lo son la sala y el comedor (que incluso suelen estar juntas).

La clave para obtener resultados sorprendentes sin gastar tanto dinero en la remodelación, consiste simplemente en elegir muebles multifuncionales de buena calidad, los colores de las paredes y la distribución de todas las cosas.

¿Cómo decorar un departamento chico? 7 ideas de diseño que se ven bien y te facilitarán la vida

Prioriza los colores claros en paredes . Los muros de una casa son muy importantes a la hora de acondicionar los cuartos, pues de ellos depende cómo se reflejará la luz. Así que lo ideal es pintar las paredes de colores claros que al mismo tiempo se vean elegantes, como el verde olivo, el champán y el marfil, según las recomendaciones de Asian Paints .



. Los muros de una casa son muy importantes a la hora de acondicionar los cuartos, pues de ellos depende cómo se reflejará la luz. Así que lo ideal es pintar las paredes de colores claros que al mismo tiempo se vean elegantes, como el verde olivo, el champán y el marfil, según las recomendaciones de . Poner muebles multifuncionales . Al momento de querer optimizar espacio y que todo parezca más ordenado, el mobiliario multifuncional es una de las mejores opciones en ideas de diseño para lugares pequeños

Pintar las paredes de colores claros ayuda a que una casa se vea más grande|Canva

. Al momento de querer optimizar espacio y que todo parezca más ordenado, Aprovechar al máximo las repisas . Si ya no tienes dónde guardar tus cosas, las repisas son una buena alternativa, sobre todo si se aprovechan bien los espacios. Eso sí, trata de no atascarlas pues puede propiciar un efecto adverso, o en el peor de los casos, que terminen rompiéndose.



. Si ya no tienes dónde guardar tus cosas, las repisas son una buena alternativa, sobre todo si se aprovechan bien los espacios. Eso sí, trata de no atascarlas pues puede propiciar un efecto adverso, o en el peor de los casos, que terminen rompiéndose. Cuelga espejos grandes . Siguien con la premisa de que la iluminación es clave para que una casa chica se vea mucho mejor , los espejos de gran tamaño funcionan a la perfección. Esto porque según datos del portal de Mirror City crean una sensación visual de mayor amplitud y reflejan bien la luz natural.

Los espejos amplios son ideales para las habitaciones pequeñas|Canva

. Siguien con la premisa de que , los espejos de gran tamaño funcionan a la perfección. Esto porque según datos del portal de crean una sensación visual de mayor amplitud y reflejan bien la luz natural. Poner cortinas ligeras . Cuando se instalan cortinas o persianas de un material ligero, el ambiente luce completamente armonioso y se crea una ilusión de amplitud instantánea. Evita los modelos muy oscuros o pesados.



. Cuando se instalan cortinas o persianas de un material ligero, el ambiente luce completamente armonioso y se crea una ilusión de amplitud instantánea. Evita los modelos muy oscuros o pesados. Integran plantas pequeñas. Tener una planta en casa es una forma muy sencilla de embellecer el lugar con poco presupuesto, sobre todo cuando se eligen especies que son compatibles con el ambiente. Y para que un cuarto parezca estar lleno de vida, prueba poniendo macetas de apariencia delicada.

Poner plantas en una casa pequeña hace que el espacio luzca más elegante|Pinterest