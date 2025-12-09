José Saíd Becerril acusa a Marianne Gonzaga de PEGARLE a su hija y usarla como “ACCESORIO”

José Saíd Becerril y su padre, el abogado Juan Manuel Becerril, rompieron el silencio sobre el proceso legal que enfrentan para recuperar la custodia de Emma, hija de Marianne Gonzaga y José. Este último acusa a la influencer de maltrato hacia la pequeña de año y medio.

José Saíd Becerril dice que Marianne Gonzaga fumaba durante el embarazo

En una entrevista que vio la luz el 8 de diciembre, José Saíd Becerril y su padre hicieron una serie de acusaciones en contra de Marianne Gonzaga, quien recuperó la guarda y custodia de Emma en octubre pasado. Según su versión, la influencer habría mentido acusando de violencia para poder recuperar a su hija.

José Saíd Becerril asegura que para Marianne tener a la bebé "es como 'yo gané, de aquí voy a exprimirla y sacar lo más que pueda'". Agrega que, en su opinión, para ella su hija es "un trofeo, es un accesorio".

"Soy testigo de cómo llegó a pegarle a Emma, de cómo me escribía: 'del estrés se me cayó del lavabo'. De cómo la usaba como moneda de cambio". Esto asegura José Saíd Becerril, además de acusar a Marianne Gonzaga de fumar durante el embarazo y la lactancia.

La expareja de Marianne envió un mensaje para su hija, diciendo que la ama, la extraña y desea "que sea la niña más feliz".

Padre de José Saíd Becerril le da un ultimátum a Marianne Gonzaga

Hace unos días Marianne Gonzaga publicó en redes sociales un video donde acusa que le quieren quitar a su hija y pide difusión; afirma que Emma se encuentra bien y feliz con ella. En su post también dice que el proceso mediante el cual José Saíd Becerril quiere recuperar la custodia ha sido anormalmente rápido.

Juan Manuel Becerril, padre de José, es enérgico en afirmar que las declaraciones de la influencer son "falsedades" y "calumnias". Dio un ultimátum para ella, dándole 24 horas para retractarse "de manera abierta, clara y en los mismos medios". Dijo que, si Marianne no cumple, "habrá consecuencias legales".

Marianne Gonzaga ya respondió a José Saíd y Juan Manuel Becerril

Hace unas horas Marianne publicó un texto en sus historias de Instagram, donde da a entender que nada de lo que ha dicho es una calumnia o difamación, y que todas sus declaraciones han sido por el bien de Emma . "La verdad jamás es difamación, aunque a la otra persona no le guste".