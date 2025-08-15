Marianne Gonzaga solo ha visto una vez a su hija tras salir de la cárcel. “No pudo reconocerme”

Ha pasado cerca de un mes de que Marianne Gonzaga fue liberada tras pasar 5 meses en la cárcel por apuñalar en varias ocasiones a la modelo Valentina Gilabert. En exclusiva para Ventaneando habló sobre qué la llevó a incurrir en ese crimen y cuál es la situación con la custodia de su hija.

Hace un año Marianne tuvo a su primera hija, de nombre Emma, con José Said Becerril. Este último fue pareja de Marianne, pero salía con Valentina cuando se cometió la agresión en su contra.

EXCLUSIVA: Marianne Gonzaga habla por primera vez sobre por qué agredió a Valentina Gilabert. “No voy a justificar” [VIDEO] Marianne Gonzaga rompe el silencio ante las cámaras de Ventaneando, tras ser liberada por su agresión en contra de Valentina Gilabert.

Marianne Gonzaga dice que, al reunirse, su hija no pudo reconocerla

Ante las cámaras de Ventaneando, Marianne Gonzaga dio a conocer que solamente ha visto una vez a su hija, Emma, tras salir de la cárcel el 23 de julio. José Said Becerril habría tomado la decisión de no devolver a la niña a su madre, pero esta decisión no ha sido ordenada por alguna autoridad.

Mientras Marianne estuvo en la cárcel, la guardia provisional de Emma la tuvo José Said y su familia; durante ese tiempo, la familia de Marianne solo pudo ver 2 veces a la niña. Esa guardia provisional se habría terminado cuando ella obtuvo su libertad. Sin embargo, “dicen que no es el momento, que hay que esperar más tiempo”.

Ella clama por recuperar a la niña y llevársela a Cancún, donde reside, o al menos verla con regularidad. Su expareja le dijo que tenía que checarse y valorarse psicológicamente, con la intención de que ese proceso avanzara.

Sobre el encuentro que tuvo con Emma, Marianne dice que pudo verla por una hora. “Pude abrazarla, cargarla, ha crecido muchísimo”. La pequeña ya empieza a caminar y decir palabras, pero “me dolió mucho que no pudo reconocerme”.

Marianne Gonzaga acusa que José Said Becerril desea quedarse con la custodia completa de la niña, pero no está de acuerdo. “Me dijo que él no quería que yo tomara la responsabilidad”, aseguró.

Al final de la entrevista, Marianne mandó un mensaje dedicado a su hija. “La amo demasiado, tuve un gran error pero los errores nos hacen comenzar de nuevo, terminé afectando a gente que yo quería porque la separé de mí con mi propio acto. Pero finalmente yo estoy trabajando para ser la mejor mamá”.