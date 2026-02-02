Exatlón México: Los Rojos le niegan la Medalla Transferible a esta participante y sale eliminada hoy 1 de febrero de 2026

La semana 18 de la novena temporada de Exatlón México terminó este domingo 1 de febrero de 2026 con la salida de una participante del equipo Rojo. Los escarlatas perdieron la tercera Batalla por la Supervivencia y con ello tuvieron que ver cómo es que el Duelo de Eliminación se pintaba de color escarlata. Este fin de semana le tocó el turno a Samanta Rodríguez.

Los Rojos lloran la salida de Samanta Rodríguez de Exatlón México

Los Rojos perdieron la tercera Batalla por la Supervivencia luego de que Doris del Moral le ganará el punto definitivo a Mati Álvarez. Con este tanto, los Azules se fueron a descansar a la Villa 360, donde estuvieron festejando su victoria, puesto que, con ello salvaron a las mujeres de su grupo de al Duelo de Eliminación en Exatlón México.

Sin embargo, la polémica llegó cuando Antonio Rosique les preguntó a los escarlatas si querían darle la Medalla Transferible a Sam , ya que esa presea sólo podía ser otorgada si todo el grupo estaba de acuerdo, sin embargo, Mati Álvarez la negó asegurando que, todos habían acordado que dicho premio no sería ocupado si la pugna era del mismo color.

Samanta Rodríguez se convirtió en la eliminada de la semana 18 de la novena temporada de Exatlón México. La nadadora llegó como refuerzo de lujo pero, debido a su porcentaje tuvo que afrontar el Duelo de Eliminación ante la leyenda de la marca, Jazmín Hernández y ante la novata Ella Bucio, quien ya sabe lo que es pelear por su sitio en el reality deportivo.

Humberto Noriega preocupado por Ella Bucio

Antes de llevarse a cabo el Duelo de Eliminación, Ella Bucio y Humberto Noriega hablaron y fue la campeona de parkour quien le pidió que estuviera en la pugna máxima con ella, ya que sus consejos siempre la ayudaban, ante esto, Prime Time le regaló un amuleto, en donde le dijo que había traspasado algunos de sus poderes para que la atleta Roja pudiera ganar esta prueba tan importante.

Por otro lado, quien se mostró bastante triste fue Mario Mono Osuna, el exfutbolista de la Liga MX aseguró que, la semana 18 fue totalmente perdida, y esto se debe a que no le gustaba ver una competencia por su lugar en el reality deportivo.

