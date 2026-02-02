Horóscopo del lunes 2 de febrero: estas son las predicciones de Mhoni Vidente

Mhoni Vidente es una de las astrólogas latinoamericanas más exitosas y se ha ganado el respeto y el cariño de sus seguidores de las redes sociales y los televidentes. Con su estilo directo, cálido y espiritual, la pitonisa cubana-mexicana combina su conocimiento con recomendaciones energéticas para aprovechar los rituales disponibles del universo.

Estas son las predicciones para cada signo del zodiaco en asuntos vinculados al amor, el dinero y la salud. Descubre cuál es la energía cósmica disponible de los astros para obtener una orientación clara y práctica en este lunes 2 de febrero de 2026.

Horóscopo de Mhoni Vidente para cada signo del zodiaco durante la jornada del 2 de febrero de 2026

Hoy, lunes 2 de febrero de 2026, Mhoni Vidente invita a todos los nativos del zodíaco a conectarse con la energía universal, prestar atención a los mensajes del Universo y a actuar desde el corazón. A continuación, el horóscopo completo con consejos para el amor, la salud y el dinero:



Aries : la energía del día impulsa decisiones rápidas y la necesidad de avanzar con mayor determinación. Se activan oportunidades para iniciar proyectos que venían postergados.

: la energía del día impulsa decisiones rápidas y la necesidad de avanzar con mayor determinación. Se activan oportunidades para iniciar proyectos que venían postergados. Tauro : el clima energético favorece la estabilidad emocional y la búsqueda de seguridad personal. Es un buen momento para ordenar prioridades y cuidar tus recursos.

: el clima energético favorece la estabilidad emocional y la búsqueda de seguridad personal. Es un buen momento para ordenar prioridades y cuidar tus recursos. Géminis : la jornada potencia la comunicación y el intercambio de ideas. Surgen conversaciones que pueden abrir nuevas perspectivas.

: la jornada potencia la comunicación y el intercambio de ideas. Surgen conversaciones que pueden abrir nuevas perspectivas. Cáncer : la energía se orienta hacia el mundo emocional y los vínculos cercanos. Es un día propicio para fortalecer la confianza y el apoyo mutuo.

: la energía se orienta hacia el mundo emocional y los vínculos cercanos. Es un día propicio para fortalecer la confianza y el apoyo mutuo. Leo : el protagonismo se traslada a tu capacidad de liderazgo. Sientes mayor claridad para mostrar lo que realmente quieres.

: el protagonismo se traslada a tu capacidad de liderazgo. Sientes mayor claridad para mostrar lo que realmente quieres. Virgo : el día invita a la introspección y a escuchar tu intuición. Día ideal para hacer el cierre de asuntos pendientes.

: el día invita a la introspección y a escuchar tu intuición. Día ideal para hacer el cierre de asuntos pendientes. Libra : la energía disponible impulsa los encuentros sociales y la cooperación. Es un buen momento para generar acuerdos.

: la energía disponible impulsa los encuentros sociales y la cooperación. Es un buen momento para generar acuerdos. Escorpio : la jornada activa temas profesionales y metas a largo plazo. Se refuerza tu ambición y el deseo de reconocimiento.

: la jornada activa temas profesionales y metas a largo plazo. Se refuerza tu ambición y el deseo de reconocimiento. Sagitario : el clima energético favorece la expansión y la apertura mental. Aparecen oportunidades ligadas al aprendizaje o a los viajes.

: el clima energético favorece la expansión y la apertura mental. Aparecen oportunidades ligadas al aprendizaje o a los viajes. Capricornio : la energía invita a revisar emociones profundas y soltar cargas del pasado. Es un día ideal para procesos de transformación.

: la energía invita a revisar emociones profundas y soltar cargas del pasado. Es un día ideal para procesos de transformación. Acuario : el foco está en las relaciones y en el diálogo con los demás. Se activan decisiones importantes en el plano afectivo.

: el foco está en las relaciones y en el diálogo con los demás. Se activan decisiones importantes en el plano afectivo. Piscis: la jornada impulsa el cuidado personal y la organización cotidiana. Se potencia el equilibrio entre mente, cuerpo y emociones.

¿Cuál es tu signo zodiacal según tu fecha de nacimiento?

Según la astrología, si bien el Sol ingresa en cada signo zodiacal en determinadas fechas del año y pueden variar en cada periodo anual, estas son las fechas estimativas de cada casa: