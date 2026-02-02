Horóscopo del lunes 2 de febrero: estas son las predicciones de Mhoni Vidente
Mhoni Vidente compartió cuál es la energía cósmica disponible que pueden aprovechar las personas de los distintos signos del zodiaco. Estas son sus predicciones del lunes 2 de febrero en temas de salud, dinero y amor.
Mhoni Vidente es una de las astrólogas latinoamericanas más exitosas y se ha ganado el respeto y el cariño de sus seguidores de las redes sociales y los televidentes. Con su estilo directo, cálido y espiritual, la pitonisa cubana-mexicana combina su conocimiento con recomendaciones energéticas para aprovechar los rituales disponibles del universo.
Estas son las predicciones para cada signo del zodiaco en asuntos vinculados al amor, el dinero y la salud. Descubre cuál es la energía cósmica disponible de los astros para obtener una orientación clara y práctica en este lunes 2 de febrero de 2026.
Horóscopo de Mhoni Vidente para cada signo del zodiaco durante la jornada del 2 de febrero de 2026
Hoy, lunes 2 de febrero de 2026, Mhoni Vidente invita a todos los nativos del zodíaco a conectarse con la energía universal, prestar atención a los mensajes del Universo y a actuar desde el corazón. A continuación, el horóscopo completo con consejos para el amor, la salud y el dinero:
- Aries: la energía del día impulsa decisiones rápidas y la necesidad de avanzar con mayor determinación. Se activan oportunidades para iniciar proyectos que venían postergados.
- Tauro: el clima energético favorece la estabilidad emocional y la búsqueda de seguridad personal. Es un buen momento para ordenar prioridades y cuidar tus recursos.
- Géminis: la jornada potencia la comunicación y el intercambio de ideas. Surgen conversaciones que pueden abrir nuevas perspectivas.
- Cáncer: la energía se orienta hacia el mundo emocional y los vínculos cercanos. Es un día propicio para fortalecer la confianza y el apoyo mutuo.
- Leo: el protagonismo se traslada a tu capacidad de liderazgo. Sientes mayor claridad para mostrar lo que realmente quieres.
- Virgo: el día invita a la introspección y a escuchar tu intuición. Día ideal para hacer el cierre de asuntos pendientes.
- Libra: la energía disponible impulsa los encuentros sociales y la cooperación. Es un buen momento para generar acuerdos.
- Escorpio: la jornada activa temas profesionales y metas a largo plazo. Se refuerza tu ambición y el deseo de reconocimiento.
- Sagitario: el clima energético favorece la expansión y la apertura mental. Aparecen oportunidades ligadas al aprendizaje o a los viajes.
- Capricornio: la energía invita a revisar emociones profundas y soltar cargas del pasado. Es un día ideal para procesos de transformación.
- Acuario: el foco está en las relaciones y en el diálogo con los demás. Se activan decisiones importantes en el plano afectivo.
- Piscis: la jornada impulsa el cuidado personal y la organización cotidiana. Se potencia el equilibrio entre mente, cuerpo y emociones.
¿Cuál es tu signo zodiacal según tu fecha de nacimiento?
Según la astrología, si bien el Sol ingresa en cada signo zodiacal en determinadas fechas del año y pueden variar en cada periodo anual, estas son las fechas estimativas de cada casa:
- Aries: 21 de marzo - 19 de abril
- Tauro: 20 de abril - 21 de mayo
- Géminis: 21 de mayo - 20 de junio
- Cáncer: 21 de junio - 22 de julio
- Leo: 23 de julio - 22 de agosto
- Virgo: 23 de agosto - 22 de septiembre
- Libra: 23 de septiembre - 22 de octubre
- Escorpio: 23 de octubre - 21 de noviembre
- Sagitario: 22 de noviembre - 21 de diciembre
- Capricornio: 22 de diciembre - 19 de enero
- Acuario: 20 de enero - 18 de febrero
- Piscis: 19 de febrero - 20 de marzo