Marianne Gonzaga, agresora de Valentina Gilabert, PIDE AYUDA en redes: dice que le QUIEREN QUITAR a su hija

A través de sus cuentas de TikTok e Instagram, Marianne Gonzaga está pidiendo ayuda a sus seguidores porque dice que le están "queriendo volver a quitar a Emma", su hija de casi un año y medio. Ella acusa al padre de José Saíd Becerril, su expareja, de "meter todo tipo de amparos, quejas y apelaciones" para retirarle la guardia y custodia de la niña.

La influencer asegura que la familia de su expareja "lo está haciendo de una manera muy rara". Dice que hay cosas que, según su propia asesoría legal, normalmente tomarían varios meses pero ahora están ocurriendo muy rápido.

"Me la entregaron enferma", dice Marianne Gonzaga sobre José Saíd Becerril, padre de su hija

Marianne Gonzaga admitió que está "muy ansiosa, muy desesperada" por la situación y abiertamente pidió ayuda con la difusión. Afirmó que ha estado presentando estudios psiquiátricos que demuestran que se encuentra bien. También hizo una serie de comparaciones en el cuidado que ella da a la bebé y el que tenía anteriormente.

La influencer dice que la pequeña Emma no tenía un cuarto para ella en la casa donde vivía con su papá. "Me la entregaron enferma", agregó. A manera de comparación mostró el cuarto que ella le preparó a su hija y aseguró que la niña "es feliz y se nota".

A José Saíd Becerril lo acusa de consumir sustancias, de tener armas de fuego y de ejercer violencia vicaria en su contra. Este tipo de violencia de género consiste en hacer daño a una persona por medio de los hijos. Marianne dijo que su expareja ha llegado a darle 300 pesos mensuales de pensión.