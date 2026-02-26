Josi Cuen es hospitalizado de emergencia para una cirugía; este es su estado de salud hoy 26 de febrero

Fans del regional mexicano se vieron sorprendidos este 25 de febrero de 2026 luego de que uno de los mayores exponentes del género diera a conocer que se encontraba internado en el hospital para someterse a una cirugía. Josi Cuen, reveló a través de redes sociales que ya estaba listo para ingresar al quirófano.

¿De qué operaron a Josi Cuen exvocalista de La Arrolladora Banda el Limón?

Como lo mencionamos anteriormente, el intérprete de "Te amo y lo sabes" , colgó un video en su cuenta de Instagram donde se le ve con buena actitud, cubrebocas, una bata y cofia, asimismo, se muestra cómo es trasladado por camilleros y aunque el video dura segundos, no se reveló el motivo de su intervención.

Entramos a cirugía. Todo va a salir bien con el favor de Dios, se logra leer en la descripción de la publicación.

Ante este mensaje que dio a conocer el mexicano, tanto fans como colegas mandaron sus mejores deseos y pronta recuperación, entre ellos destaca el del también músico Leandro Ríos mejor conocido como "El Penco" quien mencionó que todo saldría bien. "Todo en manos de Dios mi compa todo saldrá bien le mando un abrazo".

¿Cuál es el estado de salud de Josi Cuen hoy 26 de febrero 2026 después de si cirugía?

A un día de que se revelara que el cantante Josi Cuen atravesara por una cirugía, tanto familiares como el equipo de trabajo no han revelado más detalles del estado de salud de uno de los exponentes más queridos del regional mexicano, sin embargo, se habría revelado que se trató de una cirugía ambulatoria, la cual es considerada como de baja complejidad que permite al paciente regresar a su hogar el mismo día.

"Juntos" la gira de Josi Cuen y Jorge Medina en la CDMX

A través de redes sociales Jorge Medina quien comparte escenario con Cuen y quienes se encuentran realizando la gira "Juntos, En el Corazón de México", explicó en una historia de Instagram que la intervención de su compañero es ambulatoria por lo que sus presentaciones en la Ciudad de México siguen en pie. Jorge Medina y Josi Cuen se presentarán el próximo 8,9,10,11, 17 y 18 de septiembre en el coloso de Reforma.

Asimismo, Medina señaló que tiene sentimientos de alegría y felicidad debido a que sus presentaciones en la capital del país se encuentran agotadas, y que justo el 25 de febrero de 2026, que inició la preventa para dos fechas más que se abrieron continúan siendo un gran éxito, ya que se registró una alta demanda. Pese a su felicidad también indicó que así como llegan las bendiciones vienen otras pruebas como la cirugía de Cuen a quien le deseo las mejores vibras.

Con las bendiciones vienen otras pruebas, Josi también va air al quirófano hoy, es una operación ambulatoria. Todo va a estar bien, le mando un abrazo socio, la mejor vibra.