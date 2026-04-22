9 maquillajes pintacaritas para celebrar el Día del Niño, inspirados en K-Pop Demon Hunters; son fáciles de recrear

Estamos a pocos días de celebrar el Día del Niño, es por eso que en esta ocasión te presentamos maquillajes pintacaritas inspirados en una de las películas favoritas de todos los niños y niñas: K-Pop Demon Hunters. Son fáciles de recrear y llenos de brillo.

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¿Cuáles son los mejores maquillajes pintacaritas para hacer este Día del Niño 2026 de K-Pop Demon Hunters?

El maquillaje pintacaritas o también conocido como “face painting” es aquel que está hecho a base de agua no tóxica e hipoalergénica, está diseñada para aplicarse en el rostro y retirarse de forma muy fácil con agua. Usualmente se utiliza en fiestas infantiles o halloween para hacer caracterizaciones. En esta ocasión te presentamos los mejores recreando la estética y personajes de la película K-Pop Demon Hunters.

Maquillaje con figuras de espiral

Esta idea consiste en hacer espirales en los lados contrarios del rostro. Puedes usar pintura blanca y decorar con otra en color rosa o morado, tonos característicos de la película K-Pop Demon Hunters. De igual forma puedes colocar diamantina, brillos o la pedrería que desees. Incluso puedes poner un poco de maquillaje rosa sobre las cejas.

maquillajes de espiral|Crédito: Pinterest

Maquillaje inspirado en “Derpy” de K-Pop Demon Hunters

El gato “Derpy” es uno de los personajes favoritos de los niños dentro de esta película. Puedes integrarlo al maquillaje dibujándolo en la mejilla o bien, en todo el rostro. Puedes guiarte con una imagen para hacer una caracterización lo más fiel posible. Añade colores característicos como azul, rosa y amarillo.

Maquillaje inspirado en “Derpy”|Crédito: Pinterest

Maquillaje con rayos y figuras sobre la frente

Esta idea consiste en utilizar tonos morados, azules y rosas para dibujar rayos y curvas en la frente. Incluso puedes marcar las figuras de las guerreras. Si añades algo de pedrería harás que el maquillaje resalte aún más.

Maquillaje rayos y figuras en la frente|Crédito: Pinterest

Maquillaje con rayos en color rosa y morado

Esta idea consiste en dibujar rayos en color rosa y morados en el rostro. Puedes colocar diamantina plateada y brillos para que resalte aún más. Incluso para darle dinamismo al maquillaje puedes usar tonos fluorescentes. Por otro lado, si quieres hacer una caracterización más fiel a los personajes puedes integrar pelucas de colores a las niñas. Todos se divertirán mucho.