Ana Araujo y Jorge Lyle reaparecen tras detención de Pablo Lyle.

Ana Araujo, esposa de Pablo Lyle, se niega a hablar públicamente de la situación que su marido enfrenta desde hace más de dos años con la justicia del estado de Florida en Estados Unidos, luego de haber golpeado a un conductor que más tarde murió.

Solo nuestras cámaras de Ventaneando la captaron en un evento de yoga y meditación en Mazatlán, donde no contestó nuestras preguntas en torno al caso que mantiene al actor mexicano, desde marzo de 2019, en arraigo domiciliario.

No puedo decir nada ante la cámara… me gusta que si voy a decir algo sea por medio de mis redes sociales; tengo un montón de prisa…

Te puede interesar: Mijares y Cristian Castro revelan cómo inició la idea de cantar juntos.

Jorge Lyle se niega a hablar del polémico caso de su hermano Pablo

Enseguida llegó Jorge, el hermano de Pablo Lyle, con quien también insistimos para que nos ofreciera una entrevista, a la que de igual manera se negó.

Les agradezco de antemano y buena tarde…

Al término de la reunión, abordamos nuevamente a Jorge Lyle para preguntarle sobre la demanda que el cuñado de Pablo, Lucas Delfino, también enfrenta por parte de la aseguradora del auto que manejaba cuando ocurrió el encontronazo.

No puedo decir nada de eso… no sé. Para la próxima, muchas gracias

Minutos más tarde, familiares de Ana Araujo la auxiliaron para salir de la casa sin ninguna declaración.

También te puede interesar: Lyn May desacredita la carrera artística de Niurka. (VIDEO)

