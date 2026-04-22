Nana Calistar revela cuáles son los números de la SUERTE para jugar la lotería del jueves 23 al domingo 26 de abril

En esta ocasión te diremos cuáles son los números de la suerte para cada uno de los 12 signos del zodiaco según Nana Calistar; de acuerdo con la astróloga, estos dígitos podrían hacer que algunas personas ganen la lotería, el cual es un premio mayor que los haría millonarios; no lo pienses más y descubre si la fortuna te podría acompañar del jueves 23 al domingo 26 de abril.

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Los números de la suerte para cada uno de los 12 signos del zodiaco que podrían ganar la lotería

Aries: 9, 18 y 27

Tauro: 5, 10 y 22

Géminis: 6, 19 y 24

Cáncer: 3, 11 y 21

Leo: 3, 17 y 28

Virgo: 5, 11 y 26

Libra: 6, 14 y 29

Escorpión: 2, 9 y 31

Sagitario: 1, 15 y 33

Capricornio: 4, 12 y 25

Acuario: 8, 16 y 27

Piscis: 7, 13 y 30

¿La numerología te ayudará a ganar la lotería?

Jugar a la lotería es una dinámica que le ha fascinado desde hace mucho tiempo a los seres humanos; y es que quién no sueña con ganar una buena suma de dinero y esto ha hecho que la humanidad intente descifrar la respuesta para ganarse el premio mayor, sin embargo, hasta el 2026, no existe como tal un proceso para poder hacerse con la fortuna de una manera precisa.

En muchos casos, las personas han recurrido a la numerología, la cual es un sistema de creencias que sostiene que los números tienen un significado espiritual y vibratorio; por lo que, cada número se asocia con determinadas cualidades y atributos muy específicos que pueden arrojar luz sobre la personalidad de cada persona, que vivan experiencias e incluso se pueda anticipar un el destino que podrían vivir.

Por otro lado, una de las características principales de la numerología, es el número de la vida, la cual se encuentra en la fecha de nacimiento de cada persona; este dígito representa una misión de vida y las lecciones que se deben aprender; además también existen números maestros que son: 11, 22 y 33; estos son muy poderosos y también tienen un significado especial y único.

Entonces, la relación que tiene la numerología y la lotería es básicamente la creencia de que algunos números tienen una vibración especial que puede aumentar las posibilidades de ganar el premio mayor, por lo que, los números más comunes en este tipo de juegos que salen premiados son: 7, 8 y 11.