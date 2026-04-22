Muere youtuber de contenido paranormal de forma extraña; su último mensaje genera confusión

Se confirmó que un youtuber relacionado con el contenido paranormal falleció en condiciones misteriosas y sus seguidores alertaron que entre los últimos mensajes a la comunidad, se percibía un entorno enrarecido. Ahora, que el creador de contenido fue catalogado como muerto, se encienden las alertas digitales, pues él mismo advirtió de la desaparición de investigadores del tema paranormal.

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¿Quién es este youtuber de contenido paranormal?

David Wilcock era bastante conocido en el nicho de este tipo de videos que busca o investiga las presuntas apariciones de vida extraterrestre, pues en México se puede confundir lo paranormal con fantasmas o distintas cuestiones espirituales. Sin embargo, el fandom de David alertó que dos días antes de su muerte, mandó mensajes en tono de despedida en su transmisión de YouTube.

Estas fueron las palabras del investigador de vida extraterrestre en lo que fue una de sus últimas conversaciones: : “Estoy emocionado de estar aquí, ya sabes, cada día que tengo en la tierra es un regalo y una bendición, y estoy muy agradecido por eso, porque, francamente, la gente desaparece. Los científicos desaparecen”.

Este mensaje hizo alusión a la desaparición y muerte de Nick Pope y Erick von Däniken, quienes también se dedicaban a este tipo de investigaciones. En ese sentido, muchos argumentaron que de cierta forma, el youtuber percibía un entorno hostil y por eso quiso dejar ese mensaje a quienes le apoyaban en sus aventuras de vida.

¿Cómo murió el youtuber, David Wilcock?

Ante lo raro que podría verse el entorno previo a su muerte ocurrida el 20 de abril, los informes policiacos en Colorado confirman que David se quitó la vida con un disparo. Los oficiales acudieron a un llamado del 911 casi a las 11 de la mañana, que alertaban de un hombre que estaba en una evidente crisis mental portando un arma. Lamentablemente se reporta que las autoridades no alcanzaron a llegar para auxiliarle o detenerle, pues ya había ejecutado el disparo contra sí mismo.

En ese sentido, sus seguidores lamentan la pérdida y en el espacio digital se genera un ambiente de extrañeza ante tantos decesos seguidos de personajes que producían contenido del ya mencionado ámbito paranormal extraterrestre.