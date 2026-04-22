6 formas de lucir tus manos con uñas chardonnay

La belleza de las manos ha tomado tanta importancia como la estética general de una persona. Los salones de manicura siguen dando muestras que el embellecimiento de las uñas no fue solo una moda pasajera.

La mamá de Nancy llega a decir TODA LA VERDAD: “que diga realmente a quién iba a visitar”

Son las nuevas tendencias, los cambios culturales y la perfección de técnicas y colores, algunos de los factores que han influido para que la manicura mantenga una vigencia en crecimiento. Ahora, todo está expuesto ante nuestros ojos y solo resta animarse a los cambios y lucir las manos como nunca antes.

Las uñas chardonnay

Ante la gran variedad de opciones que los salones de manicura ofrecen a sus clientas, son las tendencias que se imponen en revistas y personalidades del espectáculo las que invitan a modernizarse, y probar. Así es como las uñas chardonnay se perfilan como la tendencia sofisticada por excelencia para quienes buscan un estilo minimalista pero lujoso.

Este estilo de uñas está inspirado en los reflejos dorados y traslúcidos de esta cepa de vino blanco, cuya clave reside en una base de color crema suave o vainilla. Además, ofrecen un acabado de alto brillo que imita la densidad del cristal, logrando así que nuestras manos luzcan alargadas e impecables.

¿Cómo lucir las uñas chardonnay?

Aunque por sí solas las uñas chardonnay son una tendencia que pisa fuerte, esta se actualiza, principalmente, con sutiles detalles de nail art que le aportan dinamismo sin perder la elegancia. Es por esto que a continuación se detallan las 6 mejores formas de lucir las uñas chardonnay, manteniendo la elegancia y alejándonos cada vez más de los diseños simples: