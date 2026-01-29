¿Podría morir pronto? Juan Soler firma su testamento tras problemas de salud

Juan Soler , el famoso actor argentino reconocido por su papel en la televisión y por ser nacionalizado mexicano sorprendió a sus seguidores al compartir que hizo su testamento y firmó su voluntad anticipada. Esto es lo que se sabe de su situación.

Juan Soler: ¿Por qué firmó su testamento?

El reconocido actor argentino dió una entrevista en la que expresó que tras haber tenido fuertes complicaciones médicas decidió realizar su testamento. Juan Soler expresó que no quiere vivir de forma artificial, “a mí no me enfuchen”, fueron palabras de él. Por su parte dijo que haber realizado de forma legal el proceso para firmar su testamento fue derivado no solo por problemas de salud, sino también a hacer una reflexión profunda sobre la vida así como conciencia sobre su estado actual.

El actor hoy en día tiene 60 años y su edad también ha sido un gran factor para dejar claro de forma legal cuáles serán sus voluntades antes de partir, en caso de que así sucediera. Soler dijo que a su edad cumplir años ya es diferente, “no es que te queda un día más de vida, sino un día menos de vida”, dijo el actor.

Uno de los problemas que tuvo con su salud fue el que presentó al participar en un reality ya que el gran trabajo y exigencia física a la que se enfrentó se materializó en daños a su salud. Por su parte, la gran carga de trabajo lo llevó a perder parte de su vida personal y concentrarse en otros temas, mismos que le generaron una presión enorme.

¿Cuáles han sido las polémicas de Juan Soler?

Una de las polémicas a las que el actor se enfrentó fue cuando recibió fuertes críticas luego de demostrar estar a favor de las políticas de Donald Trump y otras figuras políticas. Soler compartió un video diciendo que estaba a favor de las personas "que buscan un cambio". Por su parte, en medio del escándalo el actor aseguró no estar en contra de la inmigración ya que reconoció que en el pasado él lo fue.