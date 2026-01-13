Julio Iglesias: de canciones, memes a acusaciones de acoso sexual: ¿Quién es el famoso papá de Enrique Iglesias y qué hizo?

Julio Iglesias uno de los referentes de la música romántica se encuentra bajo el ojo del huracán debido a supuestos señalamientos de acoso sexual, sin embargo, su trayectoria artística y vida personal lo han colocado como uno de los artistas españoles más influyentes y exitosos de todos los tiempos.

El cantante español despegó su carrera artística en la década de los setenta y desde entonces ha vendido más de 300 millones de discos en todo el mundo.

Entre sus grandes éxitos destacan: “Me olvidé de vivir”, “Hey”, “Con la misma piedra” y “Bamboleo”, canciones que se mantienen vigentes y que lo consolidaron como el rey de la balada latina.

Julio Iglesias padre de un artista de talla internacional, Enrique Iglesias

En el ámbito personal, Julio Iglesias también es conocido por su faceta como padre, especialmente por su relación con Enrique Iglesias, uno de los cantantes más exitosos internacionalmente. A pesar de haber tenido tensiones en el pasado relacionadas con los inicios de Enrique en la música, ambos han dejado claro con los años que mantienen una relación cercana y de respeto.

Entre los principales éxitos de Enrique Iglesias destaca “Quizás”, tema que habla de ese bache que atravesó su relación como padre e hijo, pero donde el cantante deja en claro que a pesar de todo lo han atravesado él lo sigue queriendo.

Julio Iglesias en redes

Además de su música, el nombre de Julio Iglesias se vuelve viral y en memes mediante redes sociales, especialmente cada mes de julio, cuando usuarios juegan con su nombre para crear tendencias virales sobre ser “el dueño del mes”.

Acusaciones y demandas que ha enfrentado Julio Iglesias

Otro de los episodios personales del cantante son las demandas de paternidad que ha enfrentado por jóvenes que afirman ser sus hijos biológicos. El caso más fuerte fue el de Javier Sánchez Santos, quien inició la reclamación en los años noventa y volvió a realizarla en años posteriores con pruebas de ADN que supuestamente lo vinculan al cantante.

Actualmente el cantante de 82 años enfrenta una investigación por aparente acoso sexual , los hechos se dieron a conocer este 13 de enero de 2026.

Según medios, la denuncia fue presentada el 5 de enero del año en curso por dos mujeres que trabajaron para él en su mansión (una empleada del hogar y una fisioterapeuta). Las acusantes señalan tocamientos no consentidos, insultos y presiones para mantener encuentros sexuales.

Una de las mujeres incluso afirmó haber sido forzada a mantener relaciones sexuales sin consentimiento, detallando que se sentía “como un objeto” durante esos episodios. Ante estas declaraciones, la Fiscalía de la Audiencia Nacional de España ha iniciado diligencias de investigación penal preprocesales.