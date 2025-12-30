Junior H hace donativo a jóvenes que viven en casas hogares y condiciones vulnerables

El cantante de regional mexicano, Antonio Herrera Pérez, mejor conocido como Junior H , interprete de temas como Y LLORO, MIENTRAS DUERMES, Extssy Model; entre otros, se viralizó por realizar una acción humanitaria: hacer un donativo económico a jóvenes que viven en casas hogares y condiciones vulnerables. Te contamos cómo fue el momento y qué fue lo que dijo el cantante al respecto.

Junior H: ¿Cómo fue su donativo a casas hogares?

El famoso artista, Junior H, originario de Guanajuato, realizó una noble acción llena de humanidad al hacer un donativo económico a jóvenes que viven en casas hogares y viven en una condición vulnerable. La visita del cantante se llevó a cabo con mucha organización y respeto. Durante ese momento, Junior H pudo convivir con los adolescentes, firmar autógrafos, dar algunos detalles, tomarse fotos con cada uno de ellos e incluso abrazarlos; todo de manera armoniosa y muy respetuosa. El artista se mostró lleno de humildad y buena energía para compartir con todos los presentes.

El donativo fue para tres casas hogares de Ministerios de Amor y Casa Hogar Karami, lugares que son habitados por adolescentes que se encuentran en situaciones vulnerables por diversos factores. La convivencia se llevó a cabo en Guadalajara y con esta acción Junior dejó claro que su misión va más allá de compartir música, sino también consiste en apoyar a otras personas que no cuentan con los recursos suficientes para salir adelante.

¿Qué dijo Junior H sobre su donativo a casas hogares?

El artista de regional mexicano inició dando gracias a todos los presentes y diciendo que lo que daba era un pequeño detalle, que lo importante era que cada joven se sintiera valioso, que lo que él hacía era “de todo corazón”. El cantante dejó claro que esa acción era lo menos que él podía hacer, recalcó la importancia de ayudar a niños y niñas que se encuentran en esa situación. Su visión fue clara: estar atento de lo que pasa en México y todos los estados de la República, ya que diario se viven situaciones complejas.

Por otro lado, reiteró su compromiso con “dar el ejemplo” y compartir el mejor mensaje posible, ya que es referente para muchos jóvenes hoy en día debido al impacto mediático que tiene su música.

Tenemos que dar el ejemplo, no podemos andar haciendo ahí cosas malas, regaderos. Tengo un trabajo muy importante que es este: dar, enseñar, ser el ejemplo

dijo el cantante de regional mexicano.

Actualmente Junior H es uno de los referentes más grandes en el género del regional mexicano, ha hecho colaboraciones con artistas como Tito Double P, Peso Pluma, Oscar Maydon, Grupo Frontera, Luis R Conriquez, entre otros. Su última gira, "México en Lágrimas Sad Boyz Tour 2025", ha sido un éxito rotundo y cada vez su público aumenta y sus canciones rompen barreras por todos lados.