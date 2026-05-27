Cómo cortar el cabello para bajar volumen

Debido a las características de la melena de ciertas personas, suelen presentar mucho volumen, que, al no ser manejado con cuidado, nos puede generar una apariencia descuidada. Por eso, cuando algunos se van a cortar el cabello, optan por looks donde puedan bajar el volumen de su pelo.

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Si tú eres uno de ellos, no te preocupes, te vamos a explicar algunos looks que puedes escoger, con los que vas a lograr una caída natural y al mismo tiempo eliminar un poco de peso interno; descubre qué opciones puedes escoger.

¿Qué corte de pelo es el mejor para el cabello con mucho volumen?

El Modo IA de Google destaca que, para las personas que desean bajar el volumen de su melena, deben escoger looks con técnicas de vaciado, desfilado o capas largas. Para ello, pueden optar por cortar el cabello con las siguientes técnicas:

Entresacado o vaciado: Se usan las tijeras en diagonal de medios a puntas, con lo que se busca retirar densidad interna sin alterar el corte principal.

Desfilado o grafilado: Con una tijera lisa o navaja se corta en vertical o paralelo a la hebra, con lo que se busca aligerar las puntas pesadas.

Capas largas: Se distribuye mejor la melena, evitando un efecto bloque y logrando que el cabello mantenga mayor movimiento.

Corte en forma de “U”: Se redondea la parte trasera, evitando que el volumen se acumule en la parte de abajo y eliminando las líneas rectas.

Dentro de las mejores opciones que puedes usar están el long bob escalado (lob), melena desfilada en ‘V’ y un pixie asimétrico.

¿Qué debemos evitar al cortar el pelo?

Cuando acudas al salón de belleza, puedes solicitar las observaciones anteriores, con la finalidad de bajar el volumen. Sin embargo, es importante que consideres algunos aspectos al cortar el pelo, ya que pueden generar un aspecto desfavorable. Modo IA recomienda evitar los siguientes pasos:

Nunca entresacar desde la raíz, ya que al crecer empujan al resto hacia arriba, generando doble volumen.

No usar capas muy cortas en la coronilla; esto generará que se esponje demasiado, en especial en una melena gruesa o rizada.

No uses looks muy rectos, ya que acentúan su grosor y hacen que tengas un aspecto más pesado.