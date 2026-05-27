Cómo hacer la manicura rusa desde casa

La manicura rusa se destaca por ser un servicio de belleza para las manos, donde usualmente se emplea el torno o “drill” con un conjunto de “fresas”, con el que se busca levantar la cutícula y las células muertas de la uña, siendo un elemento que no en todos los hogares se tiene.

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Para que puedas usarlo, te detallaremos cómo lo puedes hacer desde casa, empleando elementos que puedes tener desde casa. Solamente realiza algunos pasos para lograrlo.

¿Cómo hacerte la manicura rusa?

El Modo IA de Google recomienda que, para hacerte la manicura rusa desde casa, es necesario que tengas un empujador de cutícula, tijeras para retirar la cutícula, aceite de cutícula, buffer y alcohol. Al tener todo lo anterior, debes hacer los siguientes pasos:

Lava tus manos; con un algodón bañado con alcohol limpia todos los residuos que puedas tener. Con tu lima dale la forma a tus uñas, buscando que se mantengan parejas. Empuja suavemente la cutícula. Con el buffer, pásalo suavemente por tu cutícula y laterales; podrás exfoliar la zona. Usa las tijeras para poder retirar los pellejitos sueltos. Retira el exceso de polvo o residuos de uñas, pasa un algodón con alcohol. En la cutícula aplica una gota de aceite para hidratar y nutrir.

¿Cuál es la diferencia entre una manicura tradicional y una rusa?

A simple vista podrían ser similares, pero no es así. Por un lado, la manicura tradicional se destaca por solamente empujar la cutícula y recortar el exceso sin usar herramientas eléctricas, mientras que la manicura rusa suele emplear el drill para eliminar la cutícula y la piel muerta, dejando un acabado más limpio.

Si haces el servicio desde casa, es fundamental hacer uso de un material limpio y desinfectado para evitar alguna infección; no olvides hacerlo con paciencia para que no te vayas a lastimar, en especial por las tijeras. Consigue todos los materiales que te mencionamos para que pongas a prueba su efectividad.