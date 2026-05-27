Los psicólogos explican por qué las personas se aferran a quien no los quiere

En algún momento te has encontrado con personas que se aferran a quien no los quiere, y aunque se haga todo lo posible por hacerles entender que esa situación les hace daño, nada los detiene. Sin embargo, esas situaciones ya tienen una explicación que los mismos psicólogos se han encargado de dar a conocer.

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Para que tengas las respuestas al respecto, te detallaremos la razón por la que ocurren esas situaciones, explicando toda la información que comparten los expertos en la salud mental.

¿Por qué las personas se aferran a quien no los quiere?

El portal de Psicología y mente explica que hay personas que se aferran a quien no los quiere, ya sea a una amistad, pareja o un familiar, suele ocasionarse a que esos usuarios tienen la necesidad de no quedarse solos, por lo que son capaces de aceptar cualquier cosa.

No obstante, no es el único factor por el que prefieren mantener una relación con esa personas, puede deberse a los siguientes factores:

Aún viven en el recuerdo del inicio de su relación y esperan poder mantenerlo.

Dependencia emocional.

Idealización de esa persona.

Necesidad de validación.

Dosis de atención que recibimos y activan la sensación de recompensa.

Rol de sumisión.

Ante una situación así, siempre se recomienda analizar lo que se vive cada cierto tiempo, con la finalidad de identificar los verdaderos motivos por lo que uno sigue en ese tipo de relación, además de que los psicólogos recomiendan a los usuarios a acudir con profesionales, ya que pueden ayudar a guiarte para identificar qué provoca esa situación.

¿Cuáles son los signos de dependencia emocional?

El portal de Psicología Levy explica que hay síntomas que nos pueden ayudar a identificar la dependencia emocional, uno de los factores que provocan que se aferran a quien no los quiere. Por lo que podremos ver lo siguiente, según los psicólogos: