Karely Ruiz anunció un particular regalo que le dará a una de sus seguidoras; ¿de qué se trata?

La expectativa se está convirtiendo en algo bastante fuerte en lo referente a esta noticia que dio Karely Ruiz desde finales de año. Aunque muchos influencers realizan dinámicas para regalarle cosas a sus seguidores y así generar un vínculo que se sienta más cercano a ellos, la oferta de la modelo resultó más que interesante. Esta es la información respecto de la liposucción que regalará la influencer.

¡Ricardo Casares desata la polémica en el Sin Palabras con Mauricio Barcelata!

¿Karely Ruiz regalará una liposucción?

En repetidas ocasiones la propia influencer ha indicado que cuando se trata de ayudar, ella es la primera en interesarse para ofrecer apoyo a quien lo necesite. Por eso, al lanzar esta iniciativa, resultó completamente normal el entender el por qué de sus acciones. Sin embargo, desde vísperas de Año Nuevo dijo que buscaría la oportunidad de regalar una liposucción.

Aunque no dio mayor información al respecto, ya en los primeros días del 2026, volvió al ataque con el tema en cuestión, haciendo la pregunta de por qué sus seguidoras quisieran una intervención quirúrgica como esa. Indicó que estaría leyendo las respuestas y dejó de nueva cuenta el tema en el aire.

Y precisamente en ese momento de la dinámica se encuentra la oferta que hizo Karely hacia sus fanáticas. En ese sentido, la manera en la que se sorteará la lipo aún está pendiente. Por eso, muchos quedaron expectantes de lo que vendrá en una dinámica que también trajo consigo ciertas críticas, pensando en el tema tan hablado en años recientes: la belleza a través de las intervenciones estéticas-quirúrgicas.

¿Karely Ruiz sigue entrenando boxeo?

Después de participar en una pelea de exhibición en el pasado, ahora volverá a tomar los guantes para pelear contra Marcela Mistral. Por ello, será bastante común observar contenido donde la influencer se encuentre entrenando tal como ocurrió en meses pasados. Y es que este evento promete bastante, pues es el que organizó el propio Poncho De Nigris, en una era donde los enfrentamientos de box son cosas que hacen los influencers. Esto ocurrirá el próximo 15 de marzo.