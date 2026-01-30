Karely Ruiz muestra fotos de cómo se veía antes de sus operaciones

Karely Ruiz es una creadora de contenido que siempre se ha mostrado muy abierta para hablar de los cambios físicos que se ha hecho, incluso en varias ocasiones le ha mostrado a su público su antes y después de las cirugías estéticas a las que se ha sometido.

Por tal razón, la influencer decidió compartir una serie de imágenes en donde se muestra cómo se veía antes de los procedimientos que se realizó. Por medio de su cuenta oficial de Instagram , la joven de 25 años decidió subirse a la tendencia del 2016. Y es que, en aquellos tiempos la joven apenas comenzaba su carrera en redes sociales.

Esta soy yo en mi versión 2016

¿Cómo se veía Karely Ruiz antes de sus operaciones?

En el carrete que compartió en su perfil de Instagram, aparecen seis fotos en donde se muestra con una apariencia muy diferente a la que tiene ahorita, ya que no tenía ninguna cirugía estética y obviamente, tenía 10 años menos. También, su corte de cabello era muy diferente, pues lo tenía más corto de lo normal y sin maquillaje.

Detalló que siempre ha sido bonita y que por medio de las cirugías pudo tener un cambio físico, ya que se hizo aumento de busto, rinoplastia (cirugía en la nariz) y liposucción (para eliminar grasa).

Siempre bonita, pero nunca están de más unos arreglitos. Quién iba a pensar todo lo que iba a lograr

Esta publicación generó un sin fin de reacciones en las redes sociales, donde algunos de los comentarios fueron muy positivos sobre la trayectoria que ha tenido la modelo originaria de Nuevo León.