Karely Ruiz regalará una liposucción en 2026: estos son los requisitos para participar

Así como lo lees, Karely Ruiz confirmó que regalará una liposucción a una de sus seguidoras en 2026, como parte de una dinámica especial que lanzó junto a Santa Fe Klan para promocionar su nueva canción “Sabes”. Obviamente, en cuanto el anuncio salió a la luz, se volvió viral y desató miles de comentarios de personas interesadas en participar.

La influencer regiomontana es bastante popular en redes sociales, pero es conocida principalmente por sus rifas y regalos virales. La rifa fue compartida a través de sus redes sociales, donde dejó claro que la dinámica no solo busca premiar a sus fans, sino también generar conversación sobre los cambios físicos y emocionales que una cirugía puede representar para cualquier persona.

¿Qué está regalando Karely Ruiz exactamente?

En su publicación, Karely Ruiz explicó que el premio principal será una liposucción, aunque se empezó a rumorar que también habrá una abdominoplastia, la cual sus seguidoras comenzaron a sugerir en comentarios. Esta última no fue confirmada, pero tampoco descartada.

“¿Por qué les gustaría ganarse la lipo? Las estaré leyendo, quiero ver qué cambio tendría una cirugía en sus vidas”, escribió la creadora de contenido para generar conversación. Esto también dejó en claro que tomará en cuenta las historias personales de las participantes.

Requisitos para participar en la rifa de la liposucción

La dinámica es sencilla, pero requiere cumplir varios pasos clave que no te puedes saltar:



Comentar la publicación oficial del sorteo explicando por qué deseas la cirugía.

explicando por qué deseas la cirugía. Seguir las cuentas indicadas por Karely Ruiz (incluida la de ella).

(incluida la de ella). Compartir la publicación en redes sociales.

Algo importante que hay que resaltar es que la influencer toma en cuenta el estado de salud de la ganadora. Aclaró que la ganadora deberá someterse a una valoración médica previa, para confirmar que es candidata al procedimiento y garantizar que la cirugía se realice de forma completamente segura.

¿Cuándo se anunciará a la ganadora?

Hasta ahora, Karely Ruiz no ha revelado la fecha exacta en la que se anunciará a la ganadora. Tampoco ha dejado completamente en claro qué tipo de procedimiento final se regalará. Sin embargo, adelantó que el sorteo se llevará a cabo durante febrero de 2026 y que el objetivo es ayudar a alguien con su cambio físico y emocional.

