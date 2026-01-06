Los 5 diseños de uñas francesas que debes usar para la oficina en este inicio de año

Aunque parezca que los diseños de uñas francesas son un estilo que ya pasó de moda, es una realidad que aún pueden ser usadas en nuestra manicura, empleando diseños más innovadores y juveniles, logrando que sea un estilo sofisticado para usar en la oficina.

Para que estés en tendencia durante el inicio de año, te detallaremos algunos estilos únicos que puedes usar y solicitar en tu próxima visita a la manicurista, así que toma nota de todas las opciones que te daremos.

¿Qué diseños de uñas francesas puedo usar?

Los diseños de uñas francesas son un clásico que nunca dejará de pasar, ya que ahora son versátiles al poder hacerlo con todo tipo de tonalidades y efectos. Es así que, para que en el inicio de año te mantengas a la moda, te diremos 5 estilos que puedes usar en la oficina:

Francés invertido: Una moda que dominará el 2026: en vez de usar el clásico francés en la punta, ahora se va a colocar cerca de la cutícula; puedes usarlo con el color que desees.

Difuminado: En vez de marcar la línea intensamente, lo haremos con un efecto difuminado, ya sea con la técnica baby boomer o empleando glitter.

Añade un efecto chic: Otra alternativa que puedes usar es emplear la técnica clásica para encima colocar un efecto perlado o glaseado, un brillo que dominará las manicuras.

Algo con más color: Si deseas cambiar el clásico blanco, puedes optar por emplear otras tonalidades, ya sea color pastel, borgoña, negro o aplicar el efecto cromado en metálicos.

Más brillo: Si quieres algo más vistoso, pide que te hagan una base nude de cat eye y encima hagan el clásico francés con el efecto cromado; visualmente son muy atractivas.

¿Por qué es tan popular la manicura francesa?

Conforme han pasado los años, los diseños de uñas francesas han evolucionado notablemente, en donde vemos manicuras con todo tipo de efectos y tonalidades, adaptándose a las nuevas generaciones. Se ha mantenido entre el público por ser un estilo que fácilmente se adapta a la ropa y a la ocasión, logrando que sea versátil para quien lo porta.

Además, es un diseño que se puede adaptar a uñas cortas, largas o con diversas formas. Ahora aprovecha el momento para usarlo en el inicio de año y luce unas manos elegantes en la oficina ; todos voltearán a verlas.