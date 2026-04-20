Supernova Génesis 2026: ¿Karely Ruiz se enfrentará vs Kim Shantal tras cancelación de Lupita Villalobos? ESTO es lo que se sabe de la pelea:

Hace poco se confirmó que la creadora de contenido Lupita Villalobos no podría llevar a cabo su participación en el evento de boxeo conocido como Supernova Génesis, por lo que una de las peleas estelares se estaría “cayendo” ante la incertidumbre que ha comenzado a surgir en redes.

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Hace unos minutos, el influencer y empresario Poncho De Nigris escribió en sus redes que habían intentado hablar a Karely Ruiz aunque por ahora esta no podría combatir, dejando incluso abierta la invitación a que se sume al combate su esposa Marcela Mistral.

¿Karely Ruiz peleará contra Kim Shantal en Supernova Génesis?

Ante un montón de incertidumbre, Poncho De Nigris se mostró abierto a negociar la posible participación de Karely en dicho evento cuando en sus redes compartió lo siguiente:

“Se les cayó la pelea de Lupita Villalobos y le hablaron a Karely Ruiz de RING ROYALE 👑🥊 por contrato no puede pelear Karely allá por 6 meses. Pero si alguien habla conmigo puedo ver que podemos hacer para que se haga posible y no tenga penalización, ahora ahí está la ganadora Marcela! Igual y les conviene más porque la gente quiere ver a los ganadores. Como le hacemos ??? Repórtense conmigo que tenemos que hablar. ✍🏻”

Así, el regiomontano abrió la posibilidad a que la creadora de contenido e influencer Karely Ruiz pueda tomar el lugar de Lupita Villalobos en la pelea contra Kim Shantal en Supernova Génesis 2026, misma que se tenía pactada.

Se les cayó la pelea de Lupita Villalobos y le hablaron a Karely Ruiz de RING ROYALE 👑🥊 por contrato no puede pelear Karely allá por 6 meses. Pero si alguien habla conmigo puedo ver que podemos hacer para que se haga posible y no tenga penalización, ahora ahí está la ganadora… — Poncho De Nigris (@_PonchoDeNigris) April 20, 2026

¿Por qué no peleará Lupita Villalobos vs Kim Shantal en Supernova Génesis 2026?

De acuerdo con el comunicado emitido este lunes, la participación de Lupita Villalobos se ha tenido qué cancelar por motivos de salud, pues en un comunicado oficial se dio a conocer que Lupita había sido diagnosticada con un hematoma subdural, por lo que no contaba con la autorización por parte de las comisiones correspondientes para poder subir al cuadrilátero.

Ante este nuevo panorama y a pocos días de la realización de este evento, también se comunicó que se le estaría buscando una nueva rival a Kim Shantal con el fin de que su participación no sea cancelada.

¿Cuándo es el evento de peleas Supernova Génesis 2026?

Este evento de boxeo amateur se estará llevando a cabo el próximo domingo 26 de abril en la Arena CDMX en punto de las 5:00 pm donde seremos testigos de los enfrentamientos de Alana Flores vs Flor Vigna, Mario Bautista vs Aaron Mercury, Milica vs Ari Geli, El Anraham vs Nanado y Lonche de Huevito vs Willito.

