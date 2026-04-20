ÚLTIMA HORA: Lupita Villalobos NO PELEARÁ contra Kim Shantal en Supernova Génesis 2026, por esta razón

A través de un comunicado oficial, el Consejo Mundial de Boxeo confirmó que Lupita Villalobos no participará en la pelea que tenía programada contra Kim Shantal en el evento Supernova Génesis 2026. Esto se debe a que la influencer se encuentra diagnosticada con un hematoma subdural.

"Lupita Villalobos no cuenta con la autorización para participar por parte de la Comisión de Box de la Ciudad de México", dice el comunicado, y esta decisión se tomó a partir de las recomendaciones médicas. La integrante de "Las Alucines" se encuentra estable y bajo supervisión médica, "enfocada en su recuperación".

"La salud y protección de quienes participan en nuestros eventos son una prioridad. En el boxeo no se improvisa: existen protocolos claros que deben cumplirse", aseguró la organización de Supernova.

Ya están comenzando a surgir mensajes de apoyo para la creadora de contenido. "Sé cuánta ilusión y entrega le has dado a este proyecto pero te necesitamos bien. Te quiero mucho y te acompaño siempre en todo", escribió Kass Quezada, "Quesito", en la sección de comentarios del comunicado oficial.

Qué le pasó a Lupita Villalobos y cuál es su estado de salud hoy, 20 de abril

Fue el domingo 19 de abril que se dio a conocer la hospitalización de Lupita Villalobos. Ella misma explicó en redes sociales que buscó atención médica a causa de fuertes dolores de cabeza que estaba padeciendo, y hasta este lunes por la mañana todavía no se informaba sobre su diagnóstico.

A través de sus historias de Instagram, la influencer se ha mostrado de buen ánimo y ha agradecido el apoyo y los buenos deseos a sus seguidores. También ha mostrado fotos de las personas que le acompañan en el hospital, entre ellas Kass Quezada. "Dice que quiere hacer pijamada", escribió en una historia, refiriéndose a su compañera de "Las Alucines".

Quién peleará contra Kim Shantal entre Supernova Génesis 2026

Según el comunicado oficial, en los próximos días se anunciará quién será la contrincante de Kim Shantal para el evento Supernova Génesis 2026, en reemplazo de Lupita Villalobos.