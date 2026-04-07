Karla Díaz anuncia su segunda boda: Así fue la propuesta de matrimonio que ha conquistado a fans y seguidores de la pareja

En las últimas horas las muestras de cariño y felicitaciones han llegado a la conductora Karla Diaz, ya que, recientemente se dio a conocer que volverá a vestirse de novia luego de que Daniel Dayz le propusiera unir sus vidas en una celebración religiosa.

La cantante dio a conocer a través a sus redes sociales esta inesperada noticia, fue durante la noche de este 6 de abril 2026 cuando Diaz subió una publicación en su cuenta de Instagram donde expresó que tras casi 5 años de haberse casado por el civil con Dayz, por fin unirán sus vidas en una ceremonia religiosa, algo que ha ella la dejó sorprendida porque no se lo esperaba y concluyó diciendo que estará compartiendo este proceso rumbo a su boda.

¿Cómo fue la propuesta de matrimonio de Karla Diaz?

Luego de darse a conocer el compromiso de la extintegrante de JNS compartió a través de su canal de Youtube el momento en que su esposo le propuso matrimonio, durante estás imágenes el público ha expresado sus muestras de cariño y felicitaciones, ya que, fue una propuesta original que se llevó los aplausos de familiares, fans y colegas.

En el video que se presentó se muestra que Karlita fue sorprendida en una sala de cine, ya que Daniel planeo todo como si se tratara de una cita casual en una sala VIP, al principio se narra que al estar ya sentados comenzaron a pasar en la pantalla cortos de películas, sin embargo, todo cambio cuando salió a cuadro Daniel platicando un poco de él y cómo se cruzó en el camino con Diaz, señalando que desde en ese momento supo que era la indicada.

Durante la presentación también se contó sobre el proceso que atravesaron durante la pandemia, ya que en esa época su esposa perdió a su papá y fue cuando decidieron unir sus vidas por el civil, en una ceremonia pequeña, pero que aún quedaba pendiente la boda de ensueño que ella se merecía, debido a esta promesa y previo a su quinto aniversario, él decidió proponerle casarse con ella bajo la bendición de Dios e inmediatamente la conductora de Pinky Primise aceptó, finalmente, se reveló que en la sala de cine se encontraban familiares y amigos de la pareja.

¿Quién es Daniel Dayz, esposo de Karla Díaz?

Daniel Dayz es un cantante y productor musical conocido por formar parte de la banda Madison. Dyaz quien también se desarrolla como guitarrista coincidió en proyectos profesionales con Diaz y desde ahí se consolidó una bonita relación, hasta convertirse en noviazgo y después en matrimonio.

Sin embargo, a lo largo de los años la pareja ha enfrentado momentos complicados, desde problemas de salud hasta la presión por formar una familia, situación que ha generado rumores de crisis, pero ellos han sabido enfrentarlos y continuar unidos.