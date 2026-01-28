Karla Panini podría regresar con un nuevo programa; aseguran que dará consejos de amor

Hace unas horas el influencer Pablo Chagra informó por medio de su cuenta de TikTok que Karla Panini podría regresar con un programa de radio en la ya conocida "La Mejor FM", donde la comediante tendría su propia sección.

Pablo comentó que ya existían rumores de posibles cambios en la radio; sin embargo, fue hasta hace poco en una visita a Monterrey en que se enteró de que Panini se integra oficialmente como locutora.

Así sería el programa de radio de Karla Panini

Pablo Chagra dio más información y reveló que escuchó que "la lavandera", daría contenido relacionado a consejos de amor. "Lo que yo escuché y según sé es que va a estar dando consejos de amor, digo ustedes podrán juzgar sus métodos pero no los resultados".

La respuesta de los usuarios de Internet ha sido sorprendente, pues muchos aprueban que Panini regrese al ojo público, mientras que otros cuestionan que ella pueda dar consejos de amor por la polémica que vivió hace años al casarse con Américo Garza, exsposo de Karla Luna su supuesta mejor amiga, quien falleció en el 2017.

"Ay ora que consejos de amor", "Ya dejen a la mujer en paz xq también tiene derecho a trabajar, que le vaya bien", "¿Y ahora a quién se va a robar?": Fueron algunos de los comentarios que hicieron los usuarios de redes sociales.

¿Qué ha hecho Karla Panini en los últimos años?

A pesar de la gran polémica que vivió hace un par de años Karla Panini, no se ha alejado de las redes sociales, pues se ha mantenido activa y comparte su día a día, contenido de estilo de vida y rutinas de ejercicio, debido a que también es fundadora de un negocio de entrenamiento físico donde es coach. Panini sigue casada con Américo Garza y tiene convivencia con las cuatro hijas de él y de Karla Luna.