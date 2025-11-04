¿Kenia Os embarazada de Peso Pluma? Foto se vuelve viral y esta es la realidad de lo que se vio

El noviazgo de Peso Pluma y Kenia Os es uno de los más mediáticos actualmente, por lo que suelen estar envueltos en rumores, como el que afirma que la cantante estaría embarazada y pronto podría confirmarlo. Las sospechas incrementaron en las últimas horas, cuando una cuenta de Instagram subió una serie de fotografías donde los intérpretes aparecen anunciando la llegada de su primogénito.

Y aunque muchos se emocionaron con la noticia, poco después salió a la luz la verdad del asunto, evidenciando que se trata de una imagen generada con inteligencia artificial. Sobre por qué parecía tan real, se debería al hecho de que se publicó desde un perfil verificado que aparentaba ser la "Kenini", pero con un error en el usuario y en realidad sería manejada por un fan.

Instagram / @kefniaos En redes sociales se viralizaron fotos del supuesto embarazo de Kenia Os y Peso Pluma

Así que a pesar de que los internautas se volcaron en felicitaciones hacia la pareja, todo fue una falsa alarma. Por lo que ninguno de los dos ha hablado de este asunto, lo que para varios comprobó que ellos no estaban al tanto de lo que sucedía con este supuesto embarazo.

¿Cuánto tiempo llevan Peso Pluma y Kenia Os?

Aunque se desconoce cuándo empezó oficialmente el romance de los cantantes, ellos decidieron hacerlo público en febrero de 2025, fecha que sus fanáticos han tomado como referencia. Es decir, Kenia Os y Peso Pluma llevarían nueve meses juntos, tiempo en el que se han dedicado disfrutar de lleno de su compañía con lujos viajes y románticas citas.

Por otra parte, se cree que la chispa entre ellos se habría dado desde mediados de 2023, cuando grabaron "Tommy & Pamela", un sencillo que se apoderó de las listas de popularidad y los volvió muy cercanos. Por lo que según las teorías de quienes siguen de cerca su historia, la química en esta colaboración no fue fingida, sino que ya estaban demostrando su sentir.

¿Kenia Os y Peso Pluma están comprometidos? Esto se sabe

Otro rumor que ha rondado de cerca a la pareja, es sobre la posibilidad de que ya estén comprometidos y planeando su boda. Estas versiones se fortalecieron tras una serie de fotografías que publicaron en sus cuentas de Instagram, donde aparecen vestidos de blanco y posando muy amorosos.

Instagram / @keniaos Kenia Os y Peso Pluma despertaron sospechas de compromiso por una romántica sesión de fotos

Sin embargo, hasta el momento todo se trata de teorías que no han sido confirmadas por ninguno de los involucrados ni sus personas más cercanas. Por lo que lo único que se sabe es que Peso Pluma y Kenia Os están viviendo un gran momento en su relación, ignorando los rumores de que ya está embarazada, tanto que aprovechan cada oportunidad para mostrarse juntos y enamorados.