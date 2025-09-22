Peso Pluma y Kimberly Loaiza estuvieron relacionados en algo que pocos sabían

Peso Pluma es uno de los artistas más influyentes de habla hispana y famoso exponente de los corridos tumbados. Y no es de extrañarse que otros cantantes quieran unirse en dueto con él, aunque no todos corren con la suerte de colaborar, justo como le pasó a Kimberly Loaiza. Y es que, a pesar de que la cantante mexicana también tiene una carrera destacada en la música después de YouTube, esto no fue suficiente para que quisiera crear una canción con ella.

Por el contrario, el cantante y compositor mexicano sepultó toda posibilidad de reunirse con ella con un contundente gesto que dejó a todos con la boca abierta: la dejó de seguir, lo que habría sido una señal de que no le interesa un proyecto en conjunto.

Instagram / @kimberly.loaiza, @pesopluma Aunque sus fans lo esperaban, Kimberly Loaiza y Peso Pluma nunca confirmaron una colaboración

¿Por qué Peso Pluma no se lleva bien con Kimberly Loaiza? El increíble origen de su ‘enemistad’

Sobre las razones detrás de esta negativa, se especula que a los representantes de Hassan Emilio Kabande Laij —nombre real de Peso Pluma— no les pareció que este dueto fuera buena idea, incluso con la insistencia de sus admiradoras.

Sin embargo, la esperanza se habría terminado por completo a raíz de los conflictos que Kimberly Loaiza tuvo con Kenia Os en el pasado.

Instagram / @pesopluma, @kimberly.loaiza Peso Pluma habría dejado de seguir a Kimberly Loaiza por burlarse de Kenia Os

¿Qué pasó entre Kimberly Loaiza y Peso Pluma?

De acuerdo con las versiones de ambos fandoms, la esposa de Juan de Dios Pantoja le dio like a publicaciones en contra de la intérprete de “Tommy & Pamela”, gesto que supuestamente causó el desagrado de “doble P”. Así que unos días después de estas interacciones fue que finalmente la eliminó, demostrando que, al menos por el momento, no le interesa colaborar.

¿Qué pasó con Kimberly Loaiza y Kenia Os?

El conflicto entre Kenia Os y Kimberly Loaiza se remontaría a sus inicios en YouTube, cuando ambas buscaban ser famosas y conocidas en todo el mundo. En ese tiempo, la novia de Peso Pluma habría rechazado un contrato que no le convenía, lo que le provocó problemas con la creadora de contenido y Juan de Dios Pantoja, que para entonces ya era su novio.

Después de este episodio, se distanciaron por completo, pero en el medio hubo acusaciones de que la pareja intentó sabotearla, señalándolos de que le cerraron sus cuentas de redes sociales, boicotearon presentaciones y hasta aparentes amenazas con divulgar fotos íntimas.

Instagram / @kimberly.loaiza, @keniaos El conflicto de Kimberly Loaiza y Kenia Os se habría detonado antes de que fueran famosas

Es por esto que a la distancia, hay quienes consideran que el hecho de que Peso Pluma rechazara a Kimberly Loaiza, es solo su karma por cómo trató a Kenia OS.

Y por supuesto, no han faltado los memes de esta situación, muchos de ellos mofándose de la vez que “la lindurita” expresó su anhelo de que Hassan Emilio quisiera cantar una de sus canciones.