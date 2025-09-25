Este era el novio de Kenia Os antes de que fuera mundialmente conocida: no es famoso

Kenia OS vivía una vida muy distinta antes de tener conciertos con estadios llenos, campañas millonarias y hits virales en plataformas… y también un amor muy distinto. No muchos lo recuerdan, pero hubo alguien a su lado cuando todavía no era la estrella que es hoy. Alguien que no era famoso, pero que estuvo ahí durante una etapa clave de su carrera: Mario Barrón.

¿Quién es Mario Barrón, el exnovio de Kenia OS?

Mario Barrón es un productor musical con el que Kenia mantuvo una relación entre 2018 y 2020. Su nombre no suena en los medios, no es influencer, ni artista, pero por un tiempo fue una figura muy cercana a la cantante.

Facebook/Kenia OS Fans Mario Barrón es el exnovio no famoso de Kenia OS

Muchos fans lo ubican por fotos viejas, publicaciones y uno que otro comentario que se coló en redes cuando Kenia comenzaba a despegar como solista.

Él trabajaba tras bambalinas, en lo técnico y lo musical. Nunca fue el protagonista, pero estuvo presente en esos años donde Kenia comenzaba a construir todo lo que hoy la rodea.

¿Por qué se separaron Kenia OS y Mario Barrón?

La relación entre Kenia Os y Mario Barrón terminó sin escándalo oficial, pero sí con rumores. En su momento se comentó —sobre todo en círculos de fans y cuentas dedicadas a la farándula— que Mario aún estaba casado cuando comenzó a salir con Kenia. Nada de eso fue confirmado por ninguno de los dos.

Lo único claro es que ese capítulo se cerró. Y desde entonces, la actual novia de Peso Pluma ha mantenido su vida sentimental en absoluto hermetismo, enfocada por completo en su carrera, sus proyectos personales y su conexión con los Keninis.

¿Quiénes han sido las parejas famosas de Kenia OS?

Aunque Kenia OS ha sido muy discreta con su vida amorosa en los últimos años, los fans no han dejado de especular. Uno de los nombres que más ha sonado es Domelipa, con quien tuvo una cercanía que levantó sospechas de un posible romance.

Instagram/Kenia OS Peso Pluma es la actual pareja de Kenia OS

También hubo rumores con JD Pantoja, aunque nunca se confirmó nada. En general, Kenia ha sabido mantener sus noviazgos fuera del reflector... al menos hasta ahora, cuya relación con Peso Pluma es bastante mediática.