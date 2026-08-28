¡Se une a la tendencia! Kenia OS se viraliza al “Farmear Aura” durante una entrevista (VIDEO)

Durante los últimos días se ha viralizado una nueva tendencia que ha ganado popularidad entre los jóvenes la cual es conocida como “Farmear Aura”, misma que consiste en demostrar a través de expresiones faciales y/o movimientos seguridad personal, confianza, personalidad y magnetismo. Incluso esta tendencia se ha llevado a batallas realizadas en espacios públicos y en esta ocasión Kenia Os, una de las artistas más reconocidas en la industria musical, intérprete de temas como "Malas Decisiones", “Ruleta Rusa”, “Llévatelo” se ha sumado a la tendencia.

Kenia Os: Video donde “Farmea Aura” junto a la influencer Esmeralda Soto

Fue a través de una entrevista, con motivo de la participación de Kenia Os como actriz de doblaje en la película “La Isla Olvidada”, que la cantante fue retada por el creador de contenido Néstor Clemente, mejor conocido como “Tío Néstor” a realizar una batalla de Aura junto a la influencer Esmeralda Soto, quien también es parte del doblaje de la cinta.

La cantante Kenia Os y la creadora de contenido y actriz Esmeralda Soto sorprendieron a todos al hacer movimientos impresionantes y muy originales utilizando manos y pies con los que demostraron una gran energía además de que ambas se divirtieron y expresaron complicidad.

¿Cuáles son los próximos proyectos de Kenia Os?

Actualmente Kenia Os se mantiene muy activa en su carrera profesional. Si bien el área más fuerte de la artista es la música, recientemente se dió a conocer que la cantante prestará su voz al personaje de Raissa en la película animada “La Isla Olvidada”. Por otro lado, el pasado jueves 27 de agosto dió a conocer que está por lanzar una colaboración musical a lado de Xavi ya que ambos estrenarán el tema “Malas Mañas”, una noticia que ha emocionado a todos sus fans. Además de esto la artista sigue demostrando gran versatilidad, esto luego de que hiciera una icónica colaboración con el DJ y productor Anyma, demostrando que puede incursionar en diversos géneros musicales. Por otro lado, una de las grandes sorpresas durante la noche en que la “OG” acompañó al DJ, fue que se proyectaron visuales de la artista mexicana con el estilo que caracteriza este tipo de material que Anyma presenta en cada show y con el que ha ganado gran reconocimiento a nivel internacional.

