3 ideas para hacer un visor 3D con escenas de los Saja Boys usando papel y acetato
¿Te imaginas tener a los chicos de KPop Demon Hunters en un pequeño escenario que parece tener profundidad? Estas manualidades lo hacen posible
Si los Saja Boys se convirtieron en tus personajes favoritos de KPop Demon Hunters, puedes llevar algunas de sus escenas más llamativas a una manualidad muy original. Con materiales sencillos como papel, cartulina y acetato transparente, es posible crear un visor 3D con diferentes niveles de profundidad, efectos brillantes y personajes que parecen salir de la pantalla. Lo mejor es que puedes adaptar cada diseño a tu integrante favorito y elegir una escena con la estética que más te guste.
Con estas ideas puedes darle profundidad a tus escenas favoritas de los Saja Boys
No necesitas materiales complicados para conseguir un resultado llamativo. La clave está en combinar capas de papel con elementos transparentes de acetato para crear la ilusión de que algunos personajes, luces y efectos están más cerca o más lejos.
- Visor de caja de luces estilo Shadow Box. Esta idea convierte una escena de los Saja Boys en una pequeña escenografía tridimensional. La clave está en colocar varias capas de papel a diferentes distancias para crear sensación de profundidad. Puedes utilizar una cartulina como fondo para representar el escenario y después agregar varias capas con siluetas de los integrantes. Para conseguir un efecto todavía más llamativo, incorpora pequeños detalles hechos con acetato transparente, como destellos, ráfagas de energía, luces o elementos que parezcan hologramas.
Deja aproximadamente uno o dos centímetros entre cada capa utilizando tiras de cartón o foami. De esta manera, cuando observes el visor de frente, los personajes y objetos parecerán estar en distintos planos.
- Visor estereoscópico de mano estilo retro. Si buscas una manualidad diferente, puedes crear un pequeño visor inspirado en los dispositivos estereoscópicos antiguos. La estructura puede hacerse completamente con cartulina, dejando dos espacios separados para observar la imagen con cada ojo. Para las lentes, utiliza acetato transparente y decóralo con líneas, pequeños símbolos o detalles futuristas. También puedes agregar una división en el centro para mantener separadas las imágenes.
La parte más interesante está en las tarjetas: prepara dos imágenes ligeramente diferentes de una misma escena de los Saja Boys, una destinada al ojo izquierdo y otra al derecho. Al observarlas a través del visor, ambas imágenes pueden combinarse visualmente y producir una sensación de relieve.
- Teatrito de túnel estilo Tunnel Book. Esta opción es perfecta si quieres que tu manualidad parezca un pequeño escenario en el que los Saja Boys aparecen en diferentes planos. El diseño se abre como un acordeón y cuenta con un pequeño espacio frontal desde el que se observa toda la escena. Puedes crear los laterales con tiras de papel plegadas y colocar varias capas de cartulina en el interior. Cada una puede representar una parte diferente del escenario: el fondo, los personajes y los elementos decorativos.
El acetato puede utilizarse para crear ventanas transparentes o colocar elementos que parezcan suspendidos en el aire. Por ejemplo, puedes pegar sobre él destellos, efectos de energía o incluso la figura de uno de los Saja Boys para simular que está saltando frente al resto de la escena.