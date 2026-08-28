3 ideas para hacer un visor 3D con escenas de los Saja Boys usando papel y acetato

Si los Saja Boys se convirtieron en tus personajes favoritos de KPop Demon Hunters, puedes llevar algunas de sus escenas más llamativas a una manualidad muy original. Con materiales sencillos como papel, cartulina y acetato transparente, es posible crear un visor 3D con diferentes niveles de profundidad, efectos brillantes y personajes que parecen salir de la pantalla. Lo mejor es que puedes adaptar cada diseño a tu integrante favorito y elegir una escena con la estética que más te guste.

Con estas ideas puedes darle profundidad a tus escenas favoritas de los Saja Boys

No necesitas materiales complicados para conseguir un resultado llamativo. La clave está en combinar capas de papel con elementos transparentes de acetato para crear la ilusión de que algunos personajes, luces y efectos están más cerca o más lejos.

