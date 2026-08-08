Kenia Os expone campaña de desprestigio en su contra y señala qué acciones tomará: “Voy a defender mi trabajo”

A través de su cuenta de instagram, la cantante mexicana, originaria de Mazatlán, Sinaloa, Kenia Os, compartió un mensaje para todos sus seguidores en donde dió a conocer que en este momento hay una campaña de desprestigio en su contra, situación que detectó su equipo y ella, esto luego de que detectara que existían notas en su contra con más frecuencia por lo que la situación dejó se der normal.

¿Qué dijó Kenia Os sobre la campaña de desprestigio en su contra?

La interprete de temas como "Malas Decisiones", "Ruleta Rusa", "Días tristes", entre otros, dió a conocer que recientemente ha salido información sobre ella las últimas semanas, las cuales son especulación u otras simplemente mentira. De acuerdo con Kenia Os diversas personas del medio como reporteros, creadores, colegas le han dicho cómo es que se están construyendo dichas notas . Respecto a los responsables, la artista dijo que no tiene intenciones de señalar a nadie ya que eso "no le corresponde a ella". La ex novia de Peso Pluma dijo que dicha campaña que busca dañarla pretende dañar su integridad como persona y minimizar su carrera como creadora de contenido y cantante. Sobre las medidas que tomará, Kenia dejó en claro que no promoverá el odio, pero que tampoco será resonsable de las acciones que otras personas cometan, "No voy a convertir esta situación en una guerra pública, pero sí voy a defender mi trabajo, mi comunidad y mi equipo", fueron algunas de sus palabras.

Por otro lado, Kenia Os dijo que siempre ha buscado compartir con los medios de comunicación información de su carrera aunque seguirá sabiendo qué compartir sobre su vida personal. A pesar de la situación que se encuentra a travesando la artista aclaró que se mantiene con esperanza de que todo sea un rumor aunque pidió a sus fans no "engancharse" con la información que se publique.

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