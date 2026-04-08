Kimberly Loaiza responde a las acusaciones de su hermana

Stefanny Loaiza, mejor conocida en redes como Steff Loaiza, es la hermana de la influencer Kimberly Loaiza; ambos nombres se encuentran en el ojo del huracán, desde que Steff hiciera fuertes declaraciones en un video sobre su familia y su esposo.

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Ante todos los hechos, Kimberly ya salió a la luz para hablar sobre las fuertes acusaciones realizadas. Descubre qué fue lo que comentó al respecto para que no te pierdas los detalles.

¿Qué pasó con Kimberly Loaiza?

Para entender mejor el contexto, no olvidemos que la mamá de ambas creadoras de contenido, María de los Ángeles, fue hospitalizada de emergencia, momento en el que tuvieron que intubarla y someterla a diversas cirugías, todo debido a una infección grave.

Todo empezó porque Steff Loaiza subió un video con fuertes acusaciones, donde desmentía la versión de su hermana y su pareja, en la que ellos aseguraban que estaban aportando el mayor porcentaje de dinero para la atención médica que recibe su mamá. Sacando a la luz varios pleitos que han surgido en temas económicos y familiares.

Ante esas declaraciones, Kimberly Loaiza ya respondió al respecto. En su Instagram expresó la tristeza al respecto, detallando que ante la situación delicada de su mamá, la prioridad sería la unión. Además de negar las acusaciones sobre manipulación que se ha generado con la comunicación familiar.

También explicó que no ha podido viajar a Mazatlán, debido a que se ha enfrentado a algunas complicaciones legales que le han dificultado su regreso al país para poder estar junto a su madre en ese momento difícil.

¿Qué dijo Steff Loaiza?

La hermana de Kimberly Loaiza en su cuenta de YouTube subió un video de 34 minutos. Por un lado, detalla que previamente habían acordado que el pago de los servicios médicos se iba a dividir el 50%, pago que todavía no se había saldado en el hospital.

Por otro lado, otra de las acusaciones fuertes es a la pareja de Kim, Juan de Dios Pantoja, por provocar el distanciamiento familiar, ejerciendo presión en la convivencia de sus hijos con sus abuelos. Dejando en claro la situación que hay entre Juan y Steff, quienes parecen no tener una buena relación amistosa.