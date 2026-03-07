¿Konnan murió? Esto es lo que se sabe sobre la reconocida leyenda de lucha libre

Un usuario en facebook llamado “Kungfujr Luchador” compartió una falsa noticia diciendo que la leyenda de la lucha libre: Konnan, había muerto. Sin embargo, esta noticia es falsa y se suma a la lista innumerablede “fake news” que circulan a diario por la red aunque lamentablemente el estado de salud del famoso luchador se encuentra en una situación crítica, por lo que han tenido que amputarle una pierna.

¿Cuál es el estado de salud del luchador Konnan?

Hasta el momento se desconoce el padecimiento exacto de Konnan, sin embargo en el pasado ha tenido problemas de insuficiencia renal. De acuerdo con “El Planchitas”, el reconocido luchador enfrenta graves problemas de salud por lo que se encuentra en un hospital en San Diego. Hasta el momento se sabe que le ha sido amputada una pierna y de acuerdo con información difundida la otra pierna también está en peligro, por lo que los médicos continúan evaluando la situación del luchador.

¿Quién es Konnan?

Carlos Santiago Espada, de 62 años, es una de las figuras más respetables de la lucha libre. Destacó por su papel en la AAA en México y en la WCW en Estados Unidos. Nació en Cuba, pero fue criado en Miami. Tuvo una lucha de apuestas contra Cien Caras en 1993 en la Plaza de Toros México. En 1994 el famoso luchador formó una alianza de rudos conocida como ”Los Gringos Locos", de la cual también formaron parte Art Barr, Eddie Guerrero y Louis Mucciolo Jr.

Entre algunas de las luchas que perdió destaca la que tuvo contra Cibernético y La Parka en su regreso a la AAA. Por otro lado, Konnan también ha sido comentarista, pues en 2025 participó como uno en el Worlds Collide. En 2028 Konnan ayudó al luchador profesional Jeff Jarrett a ganar el Megacampeonato AAA contra Rey Mysterio Jr, el cual fue uno de los eventos más importantes dentro de la lucha libre.

Hasta el momento no se sabe si Konnan será sometido a algún tratamiento especial o qué han determinado los médicos. Sin embargo, muchos de sus fans se encuentran preocupados y mandando mensajes de apoyo y oraciones para que una de las leyendas más grandes de la lucha libre pronto este mejor.