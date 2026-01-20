La razón por la que Kunno es el culpable de las fiestas de Christian Nodal

Una de las razones por las cuales Christian Nodal ha sumado tantos seguidores en sus perfiles oficiales en los últimos meses guarda relación con su amistad con Kunno, experto en la creación de contenido que, además de su amistad, le ha ayudado a elevar su estatus dentro de las redes sociales.

¿Kunno desmiente a Angela Aguilar?: El influencer destapa detalles

La cercanía entre ambos personajes ha hecho que su amistad, en esencia, crezca con el paso del tiempo. Ante esta situación, existen teorías que afirman que Kunno fue uno de los responsables de que la fiesta de Christian Nodal se haya extendido durante tres días. Si quieres conocer más detalles al respecto, quédate con nosotros.

Kunno, ¿culpable de las polémicas en la fiesta de Christian Nodal?

Fue el pasado 11 de enero cuando Christian Nodal celebró su cumpleños número 27 con una fiesta que duró tres días, misma que generó un impacto importante en las redes sociales por la cantidad de invitados que hubo, así como por las polémicas que El Forajido tuvo con Ángela Aguilar al momento de ignorarla en una parte de la celebración.

💃🏻✨ Más momentos del Nodal’s Fest en Zacatecas

Angela Aguilar celebró el cumpleaños de Christian Nodal con callejoneada, fiesta en la Mina del Edén y comida con familia y amigos.

El influencer #Kunno compartió más momentos al estilo zacatecano 🎉#Zacatecas #Espectáculos #Nodal pic.twitter.com/0RoZVEaCCa — EcoDiario (@Ecodiariozac) January 13, 2026

Nuestros compañeros de Ventaneando aseguran que todo comenzó con el recibimiento de los invitados en el Rancho El Soyate, perteneciente a la dinastía Aguilar. Posteriormente se llevó a cabo la fiesta en un club nocturno que se habría extendido de más, principalmente, por la energía que Kunno entregó en esta celebración.

Fue el mismo tiktoker quien aseguró que una de las razones por las cuales la fiesta duró tres días se debió al ambiente que él creó en la fiesta, mismo que motivó a los demás invitados a continuar la celebración: “En realidad no eran tres días de fiesta, se hizo se fiesta porque ya saben que el alma de la fiesta, osea Kunno, ahí andaba”.

¿Qué piensan las redes de la amistad entre Kunno y Christian Nodal?

Si bien algunas personas consideran que la amistad entre Kunno, Christian Nodal y Ángela Aguilar es verdadera, otro sector de la sociedad menciona que el influencer ha buscado aprovecharse de las polémicas de ambos para mantenerse con vida en las redes sociales, lo cual indicaría que su amistad no es del todo real de acuerdo con estos usuarios.