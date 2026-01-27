Kunno protagoniza pelea con la hermana de Ángela Aguilar; así ocurrió

Será este 2026 cuando se lleve a cabo el enlace matrimonial por lo religioso entre Christian Nodal y Ángela Aguilar , una de las parejas más polémicas de los últimos años en el mundo del espectáculo, por lo cual su boda es uno de los eventos más esperados por los fans. Claramente, también por la familia de la cantante, pero todo parece indicar que las cosas internamente no están del todo bien.

En esa ocasión, el creador de contenido Kunno rompió el silencio y detalló que se encuentra en una pelea con la hermana de la cantante, Aneliz Aguilar y cuñada del sonorense. De acuerdo con lo que se sabe, el influencer estaría disputándose el puesto de Dama de honor con la joven.

¿Qué está pasando entre Kunno y Aneliz Aguilar?

Y aunque Kunno mencionó una polémica pelea, sí aseguró que habría roces para ver quién se quedaría con ese puesto, ya que solamente uno de ellos será el elegido. Recordemos que, todo parece indicar que la boda será el evento del año en el mundo de la música en nuestro país.

Nos andamos peleando la dama de honor entre Aneliz y yo

Además, aprovechó las cámaras para hablar sobre una supuesta crisis matrimonial que ha surgido en redes sociales, apuntando a que los enamorados tienen problemas y hasta una aparente infidelidad con alguien del equipo de Nodal. Ante esto, Kunno detalló que son inventos de la gente y que Christian y Ángela están en su mejor momento.

También, un problema se avecina para Kunno, pues aunque se está disputando el puesto de Dama de Honor, podría dejar a la cantante plantada, esto por los compromisos laborales que tiene pactados para 2026.

