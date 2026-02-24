La Academia: Ellos son los exalumnos que han fallecido y dejaron huella en la historia del reality

La Academia ha sido uno de los realitys que ha impulsado el talento de jóvenes estrellas que desean triunfar en el mundo de la música, por lo que ha visto el nombre de varios exalumnos posicionarse y los cuales han sido motivo de orgullo, sin embargo, también ha visto como voces de algunos de ellos se apagan para trascender a otro plano.

Exalumnos de La Academia que han fallecido

Héctor Zamorano:

Este 24 de febrero lamentablemente se informó el deceso de Héctor Zamorano, el primer participante de la primera generación de La Academia 2002 donde destacó la participación de Myriam Montemayor, Víctor González y Yahir, sin embargo, Zamorano fue el primero en ser expulsado.

Aunque no logró posicionarse en la final su participación fue trascendental y marcó un paso muy importante en su trayectoria musical y profesional, ya que después de un año de haber sido parte del proyecto Héctor lanzó su primer álbum musical.

Pese a que no se han revelado las causas de su deceso, trascendió que el artista sufría de depresión, enfermedad que le ocasionó problemas dentro y fuera del ámbito laboral y personal.

¿Como están esta tarde mi gente?. Yo tuve mucho, mucho calor... #Verano2022 pic.twitter.com/ismM1EQLtY — 𝘏𝘦𝘤𝘵𝘰𝘳 𝘡𝘢𝘮𝘰𝘳𝘢𝘯𝘰 (@HectorZamorano) August 26, 2022

El repentino deceso de Hiromi Hayakawa, quien formó parte de la tercera generación de La Academia 2004, fue uno de los casos que conmocionó al mundo del espectáculo, ya que, la exalumna se encontraba en una de la etapa más estable de su carrera y vida profesional.

Su adiós provocó que varios compañeros se pronunciaran, entre las reacciones más conmovedoras fue la de Carlos Rivera, quien fue su pareja sentimental durante el reality, el originario de Tlaxcala destacó que siempre la había recordado con cariño y respeto.

Hiromi quien destacó en el cine, teatro musicales se encontraba en la espera de su primera hija a quien llamaría Julieta, sin embargo, cuando se encontraba en el octavo mes de embarazo presentó fuertes dolores de vientre lo cual encendió las alertas y fuera trasladada de emergencia al hospital, pero tras recibir la atención necesaria se informó que su bebé ya no presentaba signo vitales. Tras estar internada y presentar una serie de infartos la exalumna falleció el 27 de septiembre de 2017.

Eduardo Jiménez:

Eduardo ”Lolo” Jiménez participó en La Academia Bicentenario y aunque no llegó a la final incursionó en el teatro, también impartió clases escénicas a niños y jóvenes manteniendo activa su carrera profesional, sin embargo, tras la pandemia por Coronavirus el exalumno perdió la vida en 2021.

De acuerdo con información difundida, Jiménez llevaba varios días internado luego de ser contagiado de Covid-19, lo que provocó su deceso.

Edu Del Prado

También formó parte de La Academia Bicentenario, donde quedó en sexto lugar en su generación.