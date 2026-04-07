Juan De Dios Pantoja ARREMETE contra Stefanny Loaiza después de que esta lo tachó de manipulador

Este lunes el nombre del cantante y creador de contenido Juan De Dios Pantoja se ha vuelto tendencia luego de que este cayera en una nueva polémica con su cuñada, Steff Loaiza, quien lo ha señalado de manipulador e incluso a su misma hermana: Kimberly Loaiza, dejando un nuevo episodio en la vida de estas celebridades.

Si bien, en los últimos años, Juan de Dios Pantoja se ha mantenido más enfocado en su carrera y su familia, las polémicas no han salido de su entorno, dejando un nuevo episodio bochornoso dentro del mundo de esta familia de creadores de contenido.

¿Qué pasó con Juan De Dios Pantoja?

Todo habría comenzado porque su cuñada, Steff lo habría acusado públicamente de manipulación contra su hermana Kimberly y de no apoyar como “se esperaba” a los gastos médicos de la madre de esta, pues hace meses que se encuentra en el hospital.

Fue a través de sus redes sociales que Stefanny señalaría al cantante de tener un control excesivo contra su hermana y que incluso ha limitado su comunicación con su familia e incluso hizo mención sobre el apoyo económico de la pareja, aunque afirmó que está sí estaba presente, existían ciertas condiciones para que este llegara, por lo que ella habría cubierto algunos gastos.

Estas declaraciones surgieron luego del video que Steff Loaiza publicara en YouTube el cuál se titula: “PARA JUAN DE DIOS PANTOJA”, donde la creadora de contenido expresa algunas vivencias que ha pasado desde hace 13 años.

¿Cuál fue la respuesta de Juan De Dios Pantoja?

A través de su cuenta de Instagram, donde el influencer originario de Mazatlán tiene 23 millones de seguidores subió una foto donde decía que su “respuesta” se encontraba en la cuenta de “juki_lop”, la cuál comparte con su esposa Kimberly, donde contestó lo siguiente:

“Niña si de verdad quisieras a tu mamá como dices no envidiaras tanto a tu hermana, llevas años incitando el odio a ella y a mi que también termina afectando a tus sobrinos”.

Y no solo eso, pues comenzó a hablar sobre más temas donde deja ver que Esteff ha tenido celos de su hermana Kimberly e inlcuso se metió con las relaciones que la primera ha tenido y dejó en claro que él sí ha apoyado en los gastos y que es esta la que no se ha hecho presente en esta situación delicada.

"Si es verdad que no fui la mejor pareja para tu hermana en los primero años de relación pero tú no sabes nada de nuestro presente porque en los últimos 5 años te he visto 30 minutos a lo mucho ya que no te dejan acercarte y te voltearon completamente de las personas que pagaron tus estudios, te dieron techo además de tus papás”.

Finalmente Juan De Dios Pantoja habló que van cerca de 5 millones de pesos que han aportado a la situación médica de la madre de Kim y Steff, por lo que todas las acusaciones parecen haber sido aclaradas.

